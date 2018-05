NCTV weerspreekt Grapperhaus over jihadkinderen

Het kabinetsbeleid inzake de zogeheten ‘jihadkinderen’ blijft ongewijzigd. Kinderen van uitgereisde jihadisten (in totaal zo’n 145) worden niet vanuit Syrië of Irak teruggehaald naar Nederland.

Dat verklaart de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar aanleiding van uitlatingen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), dinsdagavond bij het televisieprogramma Pauw.

Daar wekte Grapperhaus, de politieke baas van de NCTV, op z’n minst de indruk dat het kabinetsbeleid inzake de jihadkinderen wel was veranderd, en kinderen actief teruggehaald gaan worden. „Ik vind het verschrikkelijk verkeerd dat die kinderen zich in dit soort gebieden bevinden”, zei hij daar. „Zij horen niet in zo’n kamp te zitten.” De minister zei daarom „al geruime tijd” met de NCTV te onderzoeken hoe „men op een veilige wijze zou kunnen verwezenlijken dat de kinderen zouden kunnen terugkeren.”

Actief terughaalbeleid

Vier weken geleden zei Grapperhaus juist nog dat het gebied „te onveilig” was voor Nederland om pogingen te doen om de kinderen terug te halen. Grapperhaus reageerde toen op een pleidooi van de kinderombudsman Margrite Kalverboer al voor het terughalen van de zogenoemde jihadkinderen. Volgens haar zou niets doen in strijd zijn met het Kinderrechtenverdrag en moet het kabinet verantwoordelijkheid nemen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat de Nederlandse staat jihadkinderen actief moet gaan ophalen. „Niets doen en afwachten is onacceptabel.”

De NCTV liet woensdagmorgen aan NRC weten dat het kabinetsbeleid, ondanks de woorden van Grapperhaus gisteren, „ongewijzigd” is. „Het kabinet heeft geen actief terughaalbeleid van volwassen uitreizigers naar IS gebied en hun minderjarige kinderen die in dat gebied verblijven. Natuurlijk delen we de zorgen over de schrijnende situatie waaraan deze kinderen door hun ouders zijn blootgesteld. Daarom is het ook goed om steeds opnieuw naar hun situatie te kijken”, aldus de terreurbestrijdingsdienst.