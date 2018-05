Moslims wereldwijd beginnen de jaarlijkse ramadan

De ramadan, de islamitische vastenmaand, staat op het punt te beginnen of is al begonnen. In verschillende landen wordt het beginmoment verschillend bepaald. Moslims die deze maand vasten, eten niet en drinken niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Na zonsondergang wordt het vasten verbroken met een iftar-maaltijd. Voor veel moslims is de ramadan een maand van bezinning, vrijgevigheid en verdraagzaamheid.