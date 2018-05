Op de terugreis van een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem met een grote groep recent gevestigde statushouders vraagt een achtjarig Eritrees meisje in de bus in goed Nederlands: „Waarom zijn jullie zo wit?” „Omdat we zo veel melk drinken”, grapt begeleider Jaap met een grote glimlach.

Het meisje: „Dat zeg je alleen maar omdat melk ook zo wit is. Volgens mij zijn jullie zo geboren.”

