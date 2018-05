Matthijs van Nieuwkerk krijgt nieuwe programma’s bij NPO

Matthijs van Nieuwkerk blijft presentator van De Wereld Draait Door (DWDD) en krijgt er twee programma’s bij. Dat bevestigt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) na een interview van bestuurders Shula Rijxman en Frans Klein woensdag in de Volkskrant en het AD.

Vanaf 9 augustus is het programma Matthijs met Boeken (nog een werktitel) te zien op NPO 1. In het najaar krijgt Van Nieuwkerk er een programma op zaterdagavond bij.

De NPO wil deze zomer breken met de traditie van weinig nieuws, en veel herhalingen. De komende maanden gaan zeker elf nieuwe programma’s van start. Zo krijgen Astrid Joosten, Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck en Rutger Castricum nieuwe shows op NPO 1. Omroep MAX brengt een serie met Pieter van Vollenhoven.

De voorbije zomers was er veel kritiek op het gebrek aan actualiteit tijdens de zomerstop van DWDD. Op dat tijdslot zendt de KRO-NCRV sinds maandag de talkshow M uit. Later op de avond zijn de talkshows van Jeroen Pauw en Eva Jinek te zien.

Het aankomende seizoen van DWDD duurt, op verzoek van Van Nieuwkerk zelf, nog maar zes maanden in plaats van negen. De tijd die de 57-jarige presentator daarmee wint gaat hij gebruiken om meer programma’s te maken. Tv-directeur Klein belooft voor de zomer van 2019 nog een reisprogramma met Van Nieuwkerk. Niet bij een commerciële omroep, maar ‘gewoon’ op de NPO.

“Geruchten dat hij naar een commerciële omroep gaat, kloppen niet. Hij is en blijft ambitieus en heeft er zin in. Matthijs is een publiekeomroepman, we gaan met hem een nieuw avontuur aan.”