Maleisische oud-oppositieleider Ibrahim vrijgelaten

Ibrahim Anwar is woensdag vrijgelaten dankzij de gratie die de kersverse premier Mahathir Mohamad hem heeft verleend. Al zijn veroordelingen zijn teruggedraaid, maakte Ibrahims advocaat bekend. De voormalige oppositieleider werd in 2015 veroordeeld tot vijf jaar cel voor sodomie. De straf was volgens critici politiek van aard, omdat hij als oppositieleider een bedreiging vormde voor de zittende regering.

Het was de tweede celstraf die Ibrahim uitzat. De vorige keer dat Mahathir Mohamad premier was, van 1981 tot 2003, veroordeelde hij zijn opponent in een politiek proces ook al tot een negen jaar celstraf. Ook toen werd Ibrahim veroordeeld voor sodomie, hij zou seks hebben gehad met een mannelijke assistent. Homoseksualiteit is verboden in het land en kan beboet worden met een celstraf tot twintig jaar.

Gebroken belofte

Toen Mahathir zich dit jaar opnieuw verkiesbaar stelde, maar dan als oppositieleider, beloofde hij een koninklijk pardon voor Ibrahim te regelen. Ook zei hij dat Ibrahim zijn plek als premier in mocht overnemen. Met deze belofte won Mahathir vorige week de verkiezingen.

Dinsdag maakte Mohamad bekend voorlopig toch als premier aan te blijven, ondanks de vrijlating van Ibrahim. Hiermee brak hij zijn belangrijkste verkiezingsbelofte. Volgens Mohamad zal Ibrahim wel een rol spelen in zijn regering.

Wat zijn precieze rol zal zijn, moet nog blijken. Na zijn vrijlating zei Ibrahim dat hij voorlopig nog geen zitting wil nemen in het kabinet. Wel zei hij de regering van Mahathir te steunen en zijn voormalige rivaal te vergeven.