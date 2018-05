Justitie wil celstraf tot twee jaar voor wraakporno

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) wil wraakporno harder aanpakken. Hij heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor mensen die ongevraagd naaktfoto’s en -video’s van anderen verspreiden een celstraf van maximaal twee jaar riskeren. Nu is dat een jaar. Ook de maximumstraf voor discriminatie, discriminatiegerelateerd geweld en het aanzetten tot haat moet volgens de minister verhoogd worden van een naar twee jaar.

Dit staat in een voorstel tot wetswijziging dat de minister dinsdag heeft voorgelegd aan de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM). Volgens een woordvoerder van het ministerie moet “een aantal delictsvormen worden geactualiseerd” om criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

De verspreiding van naaktbeelden tegen iemands zin is een groeiend probleem. Wie profiteert er van deze wraakporno?

Ernst van het delict

De vervolging van mensen die zogenoemde wraakporno verspreiden, ook wel exposen genoemd, is de afgelopen jaren te moeilijk gebleken, zegt de voorlichter. “Daders worden nu vervolgd voor smaad, belediging, laster of de verspreiding van kinderporno. Met dit voorstel krijgt wraakporno een eigen titel in het wetboek, waardoor vervolging gemakkelijker wordt.” De verhoogde straf moet een signaal afgeven over “de ernst van het delict”.

De maximale straf moet volgens het voorstel worden opgelegd aan daders die bewust hun slachtoffer wilden benadelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de dader het telefoonnummer van degene op beeld ook verspreid.

De minister volgt met zijn voorstellen de lijn van het regeerakkoord, waarin is opgenomen dat het verspreiden van seks- en naaktbeelden als zelfstandig delict strafbaar moet worden gesteld.