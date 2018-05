Hostingbedrijf dat kinderporno verspreidde opgerold

De politie heeft dinsdag in Driebergen een tiental servers in beslag genomen bij een hostingbedrijf en een bedrijf in filesharing. Tegelijkertijd werd de eigenaar van de bedrijven, een 29-jarige man uit Moldavië, aangehouden in het Thaise Chumphon.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan kinderporno te hebben verspreid, en computercriminaliteit en witwassen te hebben gefaciliteerd. Tegelijkertijd werd in Bulgarije een 37-jarige administrator van de bedrijven gearresteerd, ook een Moldaviër. De twee hadden hun hardware in Nederland staan, maar opereerden voornamelijk vanuit Thailand.

Bulletproof

Volgens het Landelijk Parket, dat het onderzoek met collega’s in Thailand leidde, ging het om een zogeheten bulletproof hostingbedrijf. Die bedrijven bieden ruimte aan criminele praktijken en belemmeren bovendien opsporingsdiensten. Het filesharing-bedrijf van de Moldaviërs bood klanten ondertussen de mogelijkheid geld te verdienen met het uitwisselen van kinderpornografisch materiaal.

De website van het hostingbedrijf is offline gehaald, nadat eerst onder andere ip-adressen en relevante transactiegegevens van de site zijn gehaald. Daaruit bleek onder meer dat de meeste gebruikers van de diensten die het bedrijf bood zich in het buitenland bevinden. De Nederlandse politie heeft z’n informatie daarom overgedragen aan de Europese opsporingsdienst Europol.