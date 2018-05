Hoor je nu Yanny of Laurel? (Laurel natuurlijk)

Op sociale media zijn de meningen woensdag ruwweg in twee kampen verdeeld: zij die Laurel en zij die Yanny horen. Aanleiding is een audiofragmentje dat via forum Reddit de wereld inkwam.

Een met de computer gegenereerde stem zegt daar iets dat voor sommigen als Laurel klinkt en voor anderen als het woord Yanny (uitgesproken op z’n Engels). Het verschil zit ‘m in een aantal dingen, zegt universitair docent Michelle Moerel van de Universiteit Maastricht. Ten eerste (weg mysterie): zowel het woord Yanny als Laurel zit verwerkt in het fragmentje.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

De twee woorden worden volgens Moerel, gespecialiseerd in systeembiologie en neurowetenschappen, tegelijkertijd uitgesproken. Het verschilt vervolgens per individu welke van de twee te horen is. Zo zit de Y in Yanny iets hoger in toonsoort dan de L in Laurel. Mensen die gevoelig zijn voor hoge toonsoorten zullen daarom waarschijnlijk Yanny horen en anderen Laurel.

Verwarring

Ouderen wier gehoorkwaliteit achteruit gaat, verliezen vaak als eerst de hoge tonen. Zo kan het dus dat een kind Yanny hoort, maar een ouder iemand (of iemand met een slecht gehoor) Laurel. Daarmee kun je spelen, zegt Moerel. Filter alle lage tonen uit het geluid, en iedereen hoort Yanny. Minus de hoge tonen hoort iedereen Laurel, ongeacht leeftijd en toestand van het gehoor. Maar professor David Alais van de Universiteit van Sidney draagt tegenover The Guardian nog een andere verklaring aan:

“Het fragment kan op twee manieren geïnterpreteerd worden, waardoor het brein heen en weer gaat en geen besluit kan nemen over de definitieve interpretatie. Yanny en Laurel hebben ongeveer dezelfde timing, waardoor de hersenen verward kunnen raken.”

Zo kan het dat sommigen eerst het een en dan iets anders horen, zegt hij. Wat het Yanny/Laurel-fragment volgens Moerel redelijk uniek maakt is dat er voor de meeste geluiden maar één oplossing is, terwijl het hier twee kanten op kan. En dat de perceptie van mensen beïnvloedbaar is. “Als iemand straks nog een derde woord erin zegt te horen, kun je er vanuit gaan dat anderen dat daarna ook horen.” Ze vergelijkt het met een Mama Appelsap, een radiospelletje waarin luisteraars Nederlandstalige teksten in Engelstalige liedjes horen.

Jurkengate

De hevigheid waarmee beide kanten elkaar bestrijden, doet denken aan #TheDress uit 2015. Toen zaaide een foto van een jurk grote verdeeldheid online: was ‘ie blauw met zwart of wit met goud? Die was natuurlijk wit met goud.