Grapperhaus: jihadkinderen moeten kunnen terugkeren

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) vindt dat kinderen van Nederlandse jihadisten uit vluchtelingenkampen gehaald moeten worden. Dit zei hij dinsdagavond tijdens een uitzending van Pauw. Hij onderzoekt “al geruime tijd” met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hoe de kinderen op een veilige manier kunnen terugkeren.

Volgens Grapperhaus is het “moeilijke materie”. Tijdens de talkshow zei de minister dat hij het “afgrijselijk” vindt dat Nederlandse kinderen zich in IS-gebied bevinden.

“Ik vind het verschrikkelijk verkeerd dat die kinderen zich in dit soort gebieden bevinden. Zij horen niet in zo’n kamp te zitten.”

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat de Nederlandse staat jihadkinderen actief moet gaan ophalen. “Niets doen en afwachten is onacceptabel.”

Coalitie verdeeld over plan

Eerder pleitte Kinderombudsman Margrite Kalverboer al voor het terughalen van de zogenoemde jihadkinderen. Volgens haar zou niets doen in strijd zijn met het Kinderrechtenverdrag en moet het kabinet verantwoordelijkheid nemen. Volgens Grapperhaus is Kalverboer op de hoogte van zijn gesprekken met de NCTV.

Eerder dit jaar bleek de coalitie verdeeld over het terughalen van de kinderen. ChristenUnie en D66 vinden dat kinderen in “uitzonderlijke gevallen” moeten worden teruggehaald. De VVD is pertinent tegen. Volgens VVD-Kamerlid Arno Rutte is het risico te groot: “Als je die kinderen terughaalt, krijg je hun ouders, die zelf kozen voor de gewapende strijd, erbij.” Ook het CDA, de partij van Grapperhaus, sprak zich uit tegen het plan. De minister zelf zei in januari nog dat hij “geen mensen terughaalt die zich in het strijdgebied bevinden”.

De kwestie speelt sinds de val van het zelfverklaarde kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat, afgelopen najaar. Naar schatting zitten zo’n tachtig à honderd minderjarige Nederlanders vast in Syrië en Irak. Zij werden door hun ouders meegenomen naar IS-gebied of werden hier geboren.