Golfstaten zetten Hezbollah-leiders op terreurlijst

Saoedi-Arabië en vijf andere Golfstaten hebben woensdag tien leidinggevende figuren van de Libanese beweging Hezbollah op een terreurlijst gezet, onder wie leider Hassan Nasrallah en zijn plaatsvervanger Naim Qassem. Dat meldt het Saoedische persbureau SPA.

De maatregelen tegen kopstukken van Hezbollah volgen uit nauw overleg met de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Financiën besloot eerder op woensdag economische sancties aan te scherpen tegen de Libanese groepering die in de VS al lang wordt beschouwd als terreurorganisatie. Deze shi’itische beweging won begin deze maand een groot aantal zetels in het Libanese parlement; de gewapende tak vecht aan de zijde van de Syrische president Assad.

Lees hier een analyse van correspondent Gert van Langendonck over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Libanon: Hezbollah komt versterkt uit verkiezingen Libanon

‘Destabiliserende invloed Iran en Hezbollah’

De Golfstaten gaven opdracht om banktegoeden te bevriezen en beslag te leggen op de bezittingen van de leiders van Hezbollah. Daarnaast worden vier commissies van de groepering aangepakt. De actie werd gecoördineerd door het Terrorist Financing Targeting Center, waar de Verenigde Staten mede-voorzitter van is.

De landen schrijven dat ze “door blijven gaan met het verstoren van de destabiliserende invloed van Iran en Hezbollah in de regio”.

