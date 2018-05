Geschorste secretaris weg bij gemeente Leudal wegens witwassen

Diana N., de gemeentesecretaris van Leudal die wordt verdacht van witwassen en fraude, is eervol ontslagen. Dat bevestigt de Limburgse gemeente woensdag.

N. werd eerder geschorst bij Leudal. In december werd haar partner Pieter H. ontslagen als ambtenaar bij de gemeente Helmond. In maart vorig jaar werd het ambtenarenechtpaar aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking, N. zelf wordt verdacht van witwassen. Zij zou hebben geprofiteerd van de fraude. Het gaat om een bedrag van zeker 20.000 euro, het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

In een persbericht laat de gemeente Leudal weten de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek niet af te wachten. N. wordt eervol ontslag verleend. Dat is volgens de gemeente een bedrijfsmatige keuze en is “de best passende overeenkomst voor Leudal”. Tot half januari 2019 wordt N. via een bureau binnen de gemeente naar nieuw werk begeleid.