Populisten Italië jagen de ‘salons’ schrik aan met hun concepten voor een regeerakkoord

Sturen de Italiaanse populisten die proberen een kabinet te vormen, echt aan op een referendum over de euro, wijziging van de Europese begrotingsafspraken en kwijtschelding van 250 miljard euro aan staatsschuld? Met een mengeling van alarm en ongeloof is woensdag de uitgelekte tekst ontvangen van een ontwerp-regeerakkoord tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging.

De twee partijen haastten zich te zeggen dat het een achterhaalde versie betrof van het politieke „contract” waarover zij onderhandelen. Maar op de financiële markten zorgde deze tekst voor onrust. De spread, het verschil in rente die Duitsland en Italië op hun staatsschuld moeten betalen, steeg. En de beurs in Milaan deed het slechter dan andere beurzen in Europa.

In Brussel zei Commissievoorzitter Juncker dat hij geen commentaar wilde geven voordat duidelijk werd wat voor kabinet er komt in Rome, met welke premier en op basis van welke afspraken. Dinsdag nog zeiden de eurocommissarissen Dombrovskis en Katainen dat, onafhankelijk wie er aan de macht komt, Rome zich aan de afspraken moet houden om het begrotingstekort verder terug te dringen.

Legaleider Matteo Salvini zei woensdag fel op Facebook dat „als ze bezorgd zijn in de salons waar ze hebben besloten dat onze kinderen in onzekerheid en angst moeten leven, wil dat zeggen dat we iets goeds aan het doen zijn.”

Elementen uit de uitgelekte tekst: herziening van het Groei- en Stabiliteitspact, kwijtschelding van 250 miljard euro aan staatsschuld die de Europese Centrale Bank heeft opgekocht, en opheffing van de sancties tegen Rusland. In die tekst, gedateerd 14 mei 9.30 uur, staat ook dat landen uit de euro moeten kunnen stappen als de bevolking dat wil. De twee partijen lieten hierna in een gezamenlijke weten dat ze hebben besloten „de gemeenschappelijke munt niet ter discussie te stellen.”