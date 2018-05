Dringen om als eerste de nieuwe Rembrandt te zien

Spontaan ontstaat er woensdagochtend voor de deur van de zaal waar de door Jan Six ontdekte Rembrandt hangt een initiatief om het kunstwerk in Nederland te kunnen houden. „We zouden eigenlijk een crowdfunding moeten organiseren”, stelt iemand voor. „Een nationaal initiatief”, oppert een ander.

De museumbezoekers die woensdagochtend bij openingstijd naar de Hermitage in Amsterdam zijn gekomen om de nieuwe Rembrandt, Portret van een jonge man (circa 1634), als allereerste te kunnen zien, willen allemaal graag dat het schilderij in Nederland blijft.

Kunsthandelaar Jan Six zelf staat glunderend bij de ingang. „Wie weet”, zegt hij. Zichtbaar geniet hij van alle aandacht voor zijn schilderij, dat hij wil verkopen, voor een onbekend miljoenenbedrag.

Kunsthandelaar Jan Six plaatst 'Portret van een jonge man' van Rembrandt in de lijst in de Hermitage.

Transportkar

Zijn pr heeft Jan Six goed op orde. Was hij dinsdagavond laat nog te gast bij Pauw, om samen met presentator Jeroen Pauw het werk op televisie te onthullen door er een doek vanaf te trekken. Daar vertelde hij nog eens dat hij het werk aangeboden zag op een veiling van Christie’s in Londen, en het herkende als van Rembrandt. Hij kocht het werk voor 137.000 pond, met hulp van experts kon hij het vervolgens succesvol aan hem toeschrijven. De ochtend na zijn optreden bij Pauw loopt hij, opnieuw vrolijk lachend, door de entreeruimte van het museum. Hij beent achter de transportkar aan, met daarop zijn aankoop. Het schilderij is de komende vier weken in de Hermitage aan de Amstel te zien.

Die campagne van Six heeft effect. Het is dringen als om tien over tien ’s ochtends de zaal opent. Felgele richtingsborden hebben de bezoekers vanaf de entree door de lange gangen van het museum direct naar deze ruimte geleid. „Zo ontzettend fijn dat het hier even te zien is”, zegt bezoeker Jacqueline Raeven. „Six zei gisteravond in Pauw dat er uit China of andere oosterse landen geen interesse zou zijn, maar je weet maar nooit.”

Kunsthandelaar Jan Six bij het inlijsten van het door hem ontdekte schilderij van Rembrandt.

Foto Olivier Middendorp

Het display waarop 'Portret van een jonge man' de komende vier weken te zien is.

Speurwerk

Binnen hangt het werk op een metersbrede display, speciaal voor dit schilderij gemaakt. Daarop korte teksten over de toeschrijving, en een mini-interview met Jan Six. Het display staat pontificaal in een kleine ruimte die onderdeel is van de vaste opstelling van het museum. Veel aandacht is er van het publiek voor de details waar Six op televisie over sprak: de directe blik van de geportretteerde, de prachtig impressionistisch geschilderde kraag.

De vroege bezoekers komen voor het schilderij natuurlijk, maar ook voor het verhaal van de ontdekking. „Ik was al ontzettend onder de indruk van Six’ toewijzing van een schilderij van Saenredam in 2011, maar dit is wel de overtreffende trap”, zegt Jan Overweg (79). „Stiekem een fotootje maken op de kijkdag van het veilinghuis, en dan verder zoeken. Wat een speurwerk!”

‘Geen showroom’

Hermitage-directeur Cathelijne Broers is niet bang dat het museum nu fungeert als showroom voor de galerie van Jan Six. „Ik kan me voorstellen dat het voor andere musea anders zou zijn, maar wij tonen altijd al werken uit heel veel verschillende collecties: van de Hermitage in Sint Petersburg, het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum. Ik denk dat wij een plek zijn waar dit heel makkelijk kan.”

Jan Six wilde dat het schilderij eerst te zien zou zijn in Nederland, vertelt ze. „Ik ben blij dat wij dat mogelijk kunnen maken. Je moet er ook maar net de ruimte voor hebben in je programma.”

Jan Six staat ondertussen bij de uitgang om felicitaties van de eerste bezoekers in ontvangst te nemen. Ook wijst hij hen op het boek dat hij schreef over zijn ontdekking. Het is in de museumwinkel verkrijgbaar, zegt hij erbij.