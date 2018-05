Douane legt beslag op 19 miljoen euro uit Suriname

De douane heeft in april beslag gelegd op een geldzending van 19 miljoen euro die door de Centrale Bank van Suriname naar Nederland was gestuurd. Dit gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) op verdenking van witwassen.

Volgens een woordvoerder van het OM loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van het geld en is er nog geen verdachte in beeld. Verder wil het OM vooralsnog niets over de zaak kwijt.

Verscherpt toezicht

Vanwege verscherpt toezicht op internationale geldstromen faciliteert de Centrale Bank geldtransport van lokale Surinaamse banken. Deze strengere normen gelden omdat “criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen”, zegt de Centrale Bank in een reactie tegen ANP. Dat zou met deze 19 miljoen euro niet het geval zijn.

Dit soort geldzendingen zouden gebruikelijk zijn en al vijf jaar op deze manier plaatsvinden. De bank heeft er daarom ook vertrouwen in “dat plooien worden gladgestreken” en dat het geld uiteindelijk weer vrijgesteld zal worden.