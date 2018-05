De Luizenmoeder genomineerd voor Zilveren Nipkowschijf

De Luizenmoeder, Ersin in wonderland en In het spoor van IS zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor het belangrijkste televisieprogramma van het afgelopen jaar. Dat maakte de jury, bestaande uit dertien tv-recensenten en mediajournalisten, woensdagavond in talkshow M bekend.

Komedie De Luizenmoeder (AVROTROS) over basisschool De Klimop trok dit jaar een recordaantal kijkers.

Volgens tv-recensent Arjen Fortuin is de tv-serie zo goed omdat niemand normaal is. Het laagje beschaving barst binnen een paar zinnen: De Luizenmoeder is terecht een hit

Voor Ersin in wonderland (VPRO) reisde journalist Ersin Kiris naar populaire vakantieoorden. In het spoor van IS (BNNVARA) is een tweeluik van programmamakers Sinan Can en Jochem Pinxteren over de opkomst en ondergang van de Islamitische staat.

Documentairemaker Sinan Can kwam weinig hoop tegen tijdens zijn reis in het voormalige IS-gebied in Syrië en Irak: Hij vond loonstrookjes van IS-strijders, met toeslag voor overwerk

De neven van Eus

De vijfdelige documentaireserie over Turkije, De neven van Eus (NTR), kreeg een eervolle vermelding. Schrijver Özcan Akyol maakte daarmee zijn debuut als documentairemaker. De Ere-Nipkowschijf gaat naar André van Duin. De 71-jarige Van Duin was dit jaar onder meer te zien als presentator van Heel Holland Bakt en als acteur in Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Vorig jaar won de tv-serie Schuldig van Sarah Sylbing en Ester Gould de Zilveren Nipkowschijf. De zesdelige serie toont de sluipende armoede in Amsterdam-Noord. Op donderdag 21 juni wordt de winnaar bekendgemaakt in Het Ketelhuis, Amsterdam.