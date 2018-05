Britse Oxfam-directeur stapt eind 2018 op

De baas van hulporganisatie Oxfam in Groot-Brittannië Mark Goldring stapt aan het eind van het jaar op bij de nonprofit organisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een geschreven verklaring.

Goldring lag onder vuur vanwege het prostitutieschandaal waarmee medewerkers van de non-gouvernementele organisatie (ngo) in verband werden gebracht. In 2011 zouden Oxfam-werknemers in Haïti prostituees hebben ingehuurd, onthulde de Britse krant The Times in februari van dit jaar.

Deuk in publieke vertrouwen

Oxfam was op de hoogte van de misstanden maar hield de zaak destijds stil. Goldring zegt dat hij maatregelen heeft genomen om de interne cultuur van de organisatie beter te maken en om ervoor te zorgen dat Oxfam een “veilige en respectvolle plek is voor iedereen die met ons in aanraking komt”.

“Dit zijn allemaal essentiële fundamenten voor het vernieuwen van Oxfam GB, en ik blijf me inzetten om dit belangrijke werk dit jaar te leiden.”

In zijn verklaring schrijft Goldring ook dat de nonprofitorganisatie nog lange tijd zal moeten werken aan herstel van het publieke vertrouwen. Oxfam verkeert sinds het schandaal in zwaar weer. Zo verloor de ngo duizenden donateurs. De Britse regering dreigde om de financiering stop te zetten+ de organisatie stemde er uiteindelijk zelf mee in voorlopig geen beroep te doen op overheidsgelden totdat het publieke vertrouwen is teruggewonnen.

Sinds de misstanden en een publiek rapport over wangedrag door Oxfam-medewerkers, hebben zeven werknemers de organisatie moeten verlaten. Ook de projectleider van Oxfam in Haïti en de vicedirecteur zijn opgestapt. Goldring staat sinds 2013 aan het hoofd van de organisatie in het Verenigd Koninkrijk.