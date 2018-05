Bill Clinton publiceert met thriller ‘uniek kijkje in het Witte Huis’

Voormalig president Bill Clinton heeft een thriller geschreven - althans, hij heeft een boek geproduceerd in samenwerking met veelschrijver van thrillers James Patterson. Het boek, The President is Missing, verschijnt 4 juni en belooft „een uniek kijkje achter de schermen van het Witte Huis”.

De plot draait om president Jonathan Duncan die drie dagen vermist raakt middenin een geopolitieke crisis. De openingsscène beschrijft een situatie die Clinton uit eigen leven kent: een president moet zich verdedigen tegenover een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die getypeerd worden als „een bende rondcirkelende haaien”. Reden dat het Huis overweegt een afzettingsprocedure in gang te zetten is evenwel niet een affaire met een stagiair, maar de geheime contacten van president Duncan met de leider van de fictieve internationale terroristenorganisatie ‘Sons of Jihad’.

„Ze willen me niet alleen het Witte Huis uit hebben. Nee, ze zijn pas tevreden als ik achter de tralies verdwijn, gevierendeeld word en mijn naam uit de geschiedenisboeken is verwijderd,” denkt de ik-persoon.

Clinton schreef voor, tijdens en na zijn presidentschap al vier non-fictie boeken. Het publiceren van autobiografische en politieke boeken is voor Amerikaanse presidenten niet ongebruikelijk, maar fictie van de hand van presidenten is zeldzaam. Alleen Jimmy Carter ging Clinton voor. Hij debuteerde in 2003, op 79-jarige leeftijd met The Hornet’s nest, een historische roman over zijn voorvaderen in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Voor zover bekend maakte Carter geen gebruik van een spookschrijver.

Daarnaast verscheen in 2011 het boek ‘Trump-Tower’, een erotische thriller met de naam van Donald J. Trump als auteur op het omslag. In latere edities werd Trumps naam evenwel vervangen door die van de werkelijke auteur: veelschrijver Jeffrey Robinson.

