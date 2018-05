Atletico Madrid verslaat Marseille in eenzijdige Europa League finale

Voor de derde keer in negen jaar tijd heeft Atletico Madrid de Europa League gewonnen. De Spaanse club won in Lyon redelijk eenvoudig met 3-0 van Olympic Marseille. Grote man aan Spaanse kant was spits Antoine Griezmann. Hij scoorde twee keer.

De Franse club begon wel sterk aan de wedstrijd die onder leiding stond van de Nederlandse scheidsrecher Björn Kuipers, maar gaf onnodig levensgrote kansen weg. In de 21ste minuut begin Marseille-verdediger André Zambo Anguissa een enorme blunder. Hij werd aangespeeld door keeper Steve Mandada en liet de bal van zijn voet springen. Het was Griezmann die razendsnel de bal oppikte en beheerst raak schoot.

Huilend van het veld

Een kleine tien minuten later raakte de aanvoerder van Marseille geblesseerd. Middenvelder Dimitri Payet verliet huilend het veld. De Fransen probeerde wel aan te vallen, het lukte alleen niet om groot gevaar te stichten in de hechte verdediging van Atletico. Vlak na rust was het wederom Griezmann, dit keer met een subtiel stiftje, die scoorde voor Atletico.

Het tweede doelpunt haalde alle spanning weg uit de wedstrijd al kopte invaller Mitroglu voor Marseille nog wel op de paal. In de slotminuten gaf de Franse club, in 1991 winnaar van de eerste editie van de Champions League, wel heel veel ruimte weg. Atletico Madrid kon in de zestien van de tegenstander vrij combineren waarna Gabi makkelijk kon afronden.