Andries Heidema beoogde CdK Overijssel

Andries Heidema (ChristenUnie) is aanbevolen als nieuwe commissaris van de koning (CdK) van de provincie Overijssel. Dat hebben de Provinciale Staten woensdagavond bekendgemaakt na een besloten vergadering. Het is voor het eerst dat een bestuurder van de CU wordt aanbevolen als CdK.

Heidema (56) is sinds 2007 burgemeester van Deventer en volgt Ank Bijleveld op (CDA), die vorig jaar werd benoemd tot minister van Defensie. Boele Staal (D66) was aangesteld als waarnemend CdK.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Martin Reesink (CDA) noemt Heidema een “verbindend leider”. Reesink: “Hij zal de identiteit van de Overijsselse regio’s goed aanvoelen.” CU-leider Gert-Jan Segers noemt het een “goede keus en mooi nieuws” dat voor het eerst iemand van zijn partij is voorgedragen voor deze functie.

Andries Heidema voorgedragen als Commissaris van de Koning in Overijssel. Goede keus en mooi nieuws! De eerste CdK van CU-huize ooit. https://t.co/lnKcLYD4eB — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) May 16, 2018

Actief in Zoetermeer en gemeente Neder-Betuwe

Vanaf 2002 was Heidema burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Daarvoor was hij namens de CU actief in de gemeente Zoetermeer, onder meer als wethouder. Heidema studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit Wageningen.

Zodra de aanbeveling is overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken, wordt deze voorgedragen aan de koning. De aanstelling is voor zes jaar.