Advocaten lopen weg uit overleg over rechtsbijstand

Strafrechtadvocaten en sociaal advocaten willen niet meer meedoen aan gesprekken over de toekomst van de rechtsbijstand zolang daar geen extra geld voor komt. Deze week stapten ze uit het overleg dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft georganiseerd om het stelsel van de rechtsbijstand te herzien. Pas als hij toezegt over meer geld te willen praten, gaan de advocaten weer aan tafel.

De advocaten lopen „tegen een muur op”, zegt Jaap Baar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Jaarlijks zou 125 miljoen euro extra nodig zijn om advocaten het wettelijk vastgestelde „redelijke inkomen” te bieden. Nu krijgen advocaten zo’n 28 procent van de uren die ze werken niet betaald. „Maar het ministerie wil niet naar ons luisteren”, zegt Baar. Daarom stapte hij dinsdag, samen met de Orde van Advocaten, op tijdens een bijeenkomst met het ministerie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak over de toekomst van het stelsel. De Orde steunt de beslissing van de NVJSA en de sociaal advocaten om niet meer te praten over de rechtsbijstand, maar schuift nog wel aan bij gesprekken over andere rechtsgebieden, zegt deken Bart van Tongeren.

Lees ook: ‘Onderbetaling schaadt kwaliteit rechtsbijstand’ , een interview met Herman van der Meer, de president van het Amsterdamse gerechtshof de rechtsbijstand onderzocht.

Dekker betreurt terugtrekken advocaten

Sinds dit voorjaar praten advocaten, rechters en officieren van justitie op Dekkers initiatief met het ministerie over een „herziening” van het stelsel om „achterstallig onderhoud” uit te voeren. Minister Dekker heeft sinds het begin van de overleggen gezegd dat veranderingen aan het stelsel geen extra geld mogen kosten. Hij „betreurt het” dat advocaten zich hebben teruggetrokken uit de gesprekken, zegt een woordvoerder. De gesprekken gaan wel „onverkort door”.

De advocaten zijn niet de enigen die vinden dat er geld bij moet om de rechtsbijstand goed te laten werken. Ook de commissie-Van der Meer, die vorig jaar onderzoek deed naar de rechtsbijstand, kwam tot die conclusie.

Dekker gaat de „huidige financiële kaders” niet aanpassen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Na de zomer komt hij met een „stevig richtinggevend perspectief op herziening van stelsel van rechtsbijstand”. Welke richting dat precies op is, is nog onduidelijk.

Mogelijk volgt later dit jaar daarom een staking van advocaten. „Dat is niet onze favoriete optie, want je kan dan rechtsbehoevenden niet helpen”, zegt Baar. „Maar de nood is hoog, dus we houden alle opties open, ook een staking.”

Update: Ook de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging Asieladvocaten &-Juristen Nederland (VAJN) hebben zich teruggetrokken uit de gesprekken, zeggen zij tegen NRC. NVSA-voorzitter Jeroen Soeteman ziet „geen constructieve basis” om deel te blijven nemen zolang Dekker niet openstaat om extra geld beschikbaar te maken.