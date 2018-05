Acht artiesten en bands die je dit festivalseizoen niet mag missen

Bekijk ook de complete cultuuragenda van NRC voor de zomer van 2018.

Met Reggae Rotterdam heeft de Nederlandse festivalzomer er een sterk geprogrammeerd reggaefestival bij. Ik kijk het meest uit naar het optreden van Popcaan, die met zijn aanstekelijk melodieuze vocalen in een paar jaar tijd uitgroeide tot een koning van de moderne dancehall. Popcaan bouwde met talloze riddims en prominente gastoptredens een massief gouden oeuvre op; zijn tweede album verschijnt deze zomer. Popcaan is op Reggae Rotterdam, 22/7, Kralingse Bos, Rotterdam.

Tussen alle grote namen op North Sea Jazz is het kleinste buitenpodium Congo Square altijd verrassend. Dit jaar staat daar het trio Delgres. Toen ik hun tracks hoorde kon ik niet geloven dat dit geluid voortkomt uit de vreemde combinatie van gitaar, sousafoon en drums. Ze verbinden Frans-Afrikaanse en Afro-Amerikaanse muziek, van woestijnrock tot de funk van Louisiana en van de Mississippi Delta tot Guadeloupe. Buitenpodium Congo Square op North Sea Jazz, 13 t/m 15/7.

Hopelijk staat Eefje de Visser in een kleine tent op Lowlands. Niet omdat de zangeres een beperkt publiek verdient, in tegendeel: de soloshow waarmee ze nu een paar maanden speelt is zo bezwerend, dat je er als vanzelf zo dicht mogelijk bij wilt komen. Innemend en zelfverzekerd, ook – juist! – als er een verkeerde knop aangaat, betovert ze de zaal. Met alleen een gitaar en wat knoppen aan een synthesizer ontstijgt Eefje de Visser de zweem kleinkunsterigheid die haar voorheen wel eens dwarszat. Eefje de Visser (solo) staat op Lowlands, 17-19/8, Biddinghuizen.

De nummers van Moses Sumney klinken meteen vertrouwd, maar ook ongrijpbaar. Sumneys muziek doorbreekt genres, zijn zang wisselt van engelachtig naar punk naar schel of gestroomlijnd. Live zingt hij in drie microfoons, elk met een ander effect. Op het podium is hij behalve serieus ook grappig en zijn nummers bloeien open in een woeste house-beat. Na hem gemist te hebben in De Duif, in Amsterdam, verheug ik me op Down the Rabbit Hole. Moses Sumney staat 1/7 op Down the Rabbit Hole, 29/6 t/m 1/7.

Het Vlaamse Roadkill Festival is al elf jaar het gemoedelijkste heavy feestje in de Benelux. Niet langer in een oude aardappelschuur helaas, maar ‘gewoon’ in het weiland. Wel nog steeds met een heerlijke mix van gevestigd en aanstormend headbangtalent. De hardste hoogmis wordt dit jaar opgedragen door het trio Wiegedood dat Het Verdriet Van België al drie platen lang (De Doden Hebben Het Goed I, II en III) weet te vertalen in intense shoegazende blackmetal. Wiegedood op Roadkill Festival, 3 en 4/8 in Waarschoot, Vlaanderen.

Deze 22-jarige indie-zangeres uit Londen gaat de festivalweides met haar lichte vocalen en speelse R&B-grooves heerlijk zorgeloos stemmen. Yanya pakt het ingetogen minimalisme van The xx en maakt het huppelend dansbaar. De rode draad: haar subtiele gitaarspel dat ze perfect weet in te passen in haar eigenzinnige stijlwendingen. Een fris onbekommerd geluid in het festivalvertier deze zomer. Nilüfer Yanya is 9/6 op Best Kept Secret, Hilvarenbeek.

De Koreaans-Amerikaanse producer Yaeji maakt muziek met een dromerige, ontspannen vibe. Haar beats variëren tussen house en hiphop en ze zingt afwisselend in het Engels en Koreaans over onder meer het gevangen zijn tussen twee culturen. Je begrijp niet altijd wat ze zingt, maar toch komt het binnen. Bij het nummer ‘Last Breath’, waarvoor ze Moloko’s nineties-hit ‘The Time is Now’ sampelde, maakte ze een zeer geslaagde parodie op een beautyvlog als muziekvideo. Ik ben heel benieuwd hoe ze live is op Lowlands. Yaeji staat op Lowlands (17 t/m 19/8).

Hij was er al eens een hoogtepunt en komt nu weer. Deze zomer staat de Amerikaanse vocalist, drummer en producer Anderson .Paak opnieuw op North Sea Jazz, maar ook op het popfestival Down The Rabbit Hole. Dat zijn vurige shows, met hopelijk veel nieuwe muziek, waar ik me nu al enorm op verheug. .Paak is een onuitputtelijke entertainer met een goed oor voor ritme en melodie. Live is de manier waarop hij zingt, rapt en ondertussen ook nog sterk drumt van een indrukwekkende moeiteloosheid. Down the Rabbit Hole (29/6-1/7) en North Sea Jazz (14/7).