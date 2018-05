Aantal kinderontvoeringen neemt weer toe

Voor het tweede jaar achtereen is het aantal meldingen van kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd gestegen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een ouder die zijn baby of peuter meeneemt zonder toestemming van de andere ouder.

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK) telde vorig jaar 288 ontvoeringen, maakte het woensdag bekend. Dat zijn er 37 meer dan in 2016. Bij het CIK kunnen mensen juridische bijstand krijgen als hun kind ontvoerd is, of als ze vermoedens daarvan hebben. Bezorgde ouders meldden 448 dreigingen van kinderontvoering bij de instantie. Ook dat is een (kleine) stijging.

Vaak de moeder

De NOS meldt dat het in 70 procent van de gevallen de moeder is die het kind ontvoert. “De moeder is vaak de verzorgende”, zegt directeur van het CIK Coskun Cörüz tegen Radio 1.

“Als zij uit het buitenland komt en haar relatie loopt stuk, dan neemt zij die kinderen vaak mee als zij terugkeert naar huis. Moeders zien dat niet als ontvoering, maar zodra dit zonder toestemming gebeurt, is dat wel het geval.”

Oorzaak toename

Of het aantal ontvoeringen daadwerkelijk toeneemt, is lastig te zeggen. De stijging kan ook een gevolg zijn van de groeiende naamsbekendheid van het CIK, dat zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker profileert in de media. Wel zegt de instantie dat globalisering en toegenomen vluchtelingenstromen waarschijnlijk ook meespelen bij de toename van meldingen van kinderontvoeringen.

Het meest nemen ouders hun zoon of dochter mee naar Duitsland, Polen en België. De helft van de ontvoerde kinderen keert terug.