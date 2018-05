VVD staat alleen binnen coalitie over groei Schiphol

Het thema luchtvaart zorgt voor steeds meer afstand tussen de VVD en de rest van de coalitie. Waar D66, CDA en ChristenUnie bestaande afspraken tussen overheid, luchtvaartsector en bewoners over de groei van Schiphol willen respecteren, pleit de VVD voor aanpassing van die afspraken.

Voorafgaand aan een Kamerdebat over Schiphol en Lelystad Airport liet VVD-Kamerlid Remco Dijkstra dinsdag al aan media weten dat zijn partij het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar wil loslaten. Volgens een akkoord uit 2008 geldt dat maximum tot en met 2020. Schiphol groeide de laatste jaren echter sneller dan verwacht en kan daardoor de komende 2,5 jaar geen extra vluchten toelaten. Lelystad Airport moest vanaf dit jaar soelaas bieden, maar gaat pas in 2020 open.

Voor de VVD is het ‘slot op Schiphol’ onaanvaardbaar omdat dit ten koste zou gaan van de aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse bedrijven en daarmee van banen. Kamerlid Dijkstra wil daarom de zogenoemde 50/50-regel, waarbij de helft van de door de luchtvaartsector geboekte milieuwinst ten goede komt aan groei en de andere helft aan bewoners, versneld invoeren. Dijkstra gaat uit van milieuwinst sinds 2008 en denkt dat de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van 3 procent haalbaar is, wat neerkomt op 590.000 vliegbewegingen.

Dijkstra verwees tijdens het debat naar het regeerakkoord, waar inderdaad het aantal 500.000 en het jaartal 2020 niet expliciet worden genoemd. Elders is wel vastgelegd dat de 50/50-regel voor groei pas geldt vanaf 2021.

Betrouwbare overheid

De woordvoerders van ChristenUnie, CDA en D66 willen tot 2021 niet tornen aan de limiet. Volgens de interpretatie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch staat de afspraak wel degelijk in het regeerakkoord. CU-Kamerlid Eppo Bruins benadrukte het belang van een betrouwbare overheid, die niet terugkomt op afspraken.

De oppositiepartijen, met uitzondering van de PVV, voelen ook niets voor snellere groei. De Partij voor de Dieren wil zelfs terug naar 300.000 vliegbewegingen in 2030.

Politiek gezien is het pleidooi van de VVD dus kansloos. Dijkstra erkende dat: „Ik krijg dit nu niet voor elkaar. Ik weet dat ik een steen in de vijver gooi.”

Wel zorgen de liberalen ervoor dat het debat over de nog niet goed uitgewerkte 50/50-regel naar voren wordt gehaald. Minister en partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) toonde zich alvast sceptisch: „De sector moet eerst laten zien dat die milieuwinst er is.”

Daarnaast toont het zelfgekozen isolement van de VVD het verschil met de andere coalitiepartijen. Bij elk Kamerdebat over luchtvaart bewegen D66, CDA en CU meer richting de linkse oppositie. GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren stellen veel voorwaarden aan de groei van Schiphol, met name wat betreft milieueffecten. Opening van Lelystad Airport is volgens deze partijen ongewenst.

Bijna alle partijen pleiten voor het stimuleren van betere spoorverbindingen naar bestemmingen binnen een afstand tot 500 kilometer. Dijkstra kon het niet laten om Corrie van Brenk van 50Plus te vragen hoe ze naar dat feest in Spanje was gereisd, waar ze onlangs over twitterde. Met een KLM-vlucht, was het antwoord. Niet met een prijsvechter, want die zouden hun personeel uitbuiten.