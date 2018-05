Vitesse wint in knotsgekke slotfase van Utrecht

In blessuretijd zorgde Vitesse-aanvoerder Guram Kashia ervoor dat zijn club nog een overwinning uit het vuur sleepte. In de eerste wedstrijd om een plaats in de tweede voorronde van de Europa League won Vitesse in eigen huis met 3-2 van FC Utrecht. Het slot van de wedstrijd werd ontsierd door een vechtpartij tussen de spelers.

Het weinige spektakel in de eerste helft werd in de resterende 45 minuten ruimschoots goedgemaakt. Alleen vlak voor rust viel er een doelpunt. De man in vorm bij Vitesse, creatieve middenvelder Mason Mount, kopte knap raak. De voorsprong was onverdiend; Utrecht was sterker maar kon het overwicht niet verzilveren.

Zakaria Labyad, de nieuwe aankoop van Ajax, stond slechts een paar minuten in het veld toen hij via een hoekschop de treffer voorbereidde van verdediger Ramon Leeuwin. Vitesse kwam weer op voorsprong via een leep boogballetje van Bryan Linssen, maar een paar minuten later zorgde Labyad ervoor dat Utrecht weer langszij kwam.

Door de laatste treffer van Kashia heeft Vitesse alleen een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de voorronde van de Europa League. In het afgelopen seizoen speelde de club uit Arnhem als bekerwinnaar in de poulefase van de Europa League waar het met vijf punten als laatste eindigde.