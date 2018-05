Vijf leden No Surrender opgepakt voor cocaïnehandel

Dinsdagochtend zijn vijf leden van de Almeerse divisie van motorclub No Surrender opgepakt, dit meldt de politie. De mannen van tussen de 23 en 46 jaar worden verdacht van betrokkenheid bij het smokkelen van een grote partij cocaïne uit Nederland naar Engeland.

De cocaïnesmokkel kwam in januari aan het licht. Een vrachtwagenchauffeur van een Nederlands transportbedrijf kreeg de opdracht om in Engeland een vracht af te leveren. Onderweg kreeg de trucker het sterke vermoeden dat hij in de gaten werd gehouden. Hieruit concludeerde hij dat er mogelijk drugs in zijn voertuig lagen, meldt de politie. Uit angst met de lading ondekt te worden, liet hij zijn vrachtauto op een parkeerterrein staan en vluchtte met de veerboot terug naar Nederland.

Vuistmes

De chauffeur kwam aan in Hoek van Holland, waar hij werd opgewacht door drie leden van No Surrender en een andere man. Ze waren gewapend met een vuistmes en een met zand verzwaarde handschoen. De chauffeur voelde zich zodanig bedreigd dat hij een Marechaussee post invluchtte. Daar deed hij zijn verhaal.

De Engelse autoriteiten troffen tientallen kilo’s cocaïne aan in de vrachtwagen.

Vier van de arrestanten verbleven in Almere, één werd in zijn huis in Hilversum gearresteerd. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen komen. Zo zijn er vermoedens dat hoger geplaatste, nationaal opererende leden van de motorclub als opdrachtgever of financier bij deze drugssmokkel betrokken waren. Dinsdag worden de zeven woningen van de arrestanten onderzocht.

Extra beveiliging

De chauffeur wordt extra beveiligd. De smokkelaars zijn veel geld misgelopen zegt een woordvoerder van de politie tegen NRC, “daarvoor wordt hij verantwoordelijk gehouden”.

Er zijn volgens de politie dan ook geen redenen om te denken dat de trucker een spijtoptant is en wist dat de drugs in zijn vrachtwagen lagen. “Er zijn wel aanwijzingen dat zijn leven in gevaar is”, verklaart de persvoorlichter. No Surrender zou actief op zoek zijn naar de chauffeur.

Rechtzaken

De motorbende No Surrender is al een tijd in het vizier van de politie en justitie. Zo werd oprichter Klaas Otto er vorig jaar van beschuldigd dat hij vanuit de gevangenis een moord had ‘besteld’ op een officier van justitie.

Leider Henk Kuipers werd afgelopen december opgepakt op verdenking van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. In 2016 werd een vonst van 1.200 kilo cocaïne in verband al gebracht met No Surrender.