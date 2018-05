Tot zes jaar geëist voor havenbrand Limburg

Drie verdachten hebben dinsdagochtend in de rechtbank van Roermond gevangenisstraffen tot zes jaar tegen zich horen eisen voor een havenbrand in het Limburgse Ohé en Laak in december 2014. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij het incident brandde een woonboot volledig uit en twee andere vaartuigen gedeeltelijk.

Hoofdverdachte Henk V. (59) moet van het Openbaar Ministerie vijf jaar de cel in, zijn medeverdachten Frank V. (51) en Mikel G. (35) ieder zes jaar. Het OM stelt dat het drietal het vuur het aangestoken. Het idee zou van V. komen, die de twee anderen inhuurde om te helpen. De verdachten ontkennen dit en zeggen helemaal niet in de buurt zijn geweest toen de brand ontstond. Het veroorzaakte kostte 200.000 euro schade.

De zaak omtrent Ohé en Laak betreft een van de vier havenbranden die rond het einde van 2014 en begin van 2015 woedden in Limburg. Ook in Herten, Roermond en Wessem ontstonden havenbranden, die vermoedelijk allen werden aangestoken. Bij de brand in Roermond kwam veel asbest vrij, wat miljoenen kostte om op te ruimen.

Verzekeringsfraude

De laatste havenbrand woedde in de haven van Wessem, eigendom van hoofdverdachte Henk V.. Veertien dure woonboten gingen in vlammen op. Het OM vermoedt dat V. de brand heeft aangestoken om verzekeringsgeld ter waarde van miljoenen euro’s op te strijken, maar heeft hier nog geen hard bewijs voor kunnen vinden. Daarom wordt nu alleen de zaak in Ohé en Laak behandeld, waarvoor drie zittingsdagen zijn uitgetrokken.

Omdat alleen een brand in Wessem mogelijk de verdenkingen van de autoriteiten zou wekken, vermoedt het OM dat de drie verdachten eerst drie andere branden stichtten. Zo zou het beeld van een pyromaan kunnen ontstaan. Henk V. ontkent iedere betrokkenheid bij enige brandstichting.