Tien verstekelingen aangehouden op snelweg Ossendrecht

In het Noord-Brabantse Ossendrecht zijn dinsdag tien verstekelingen staande gehouden die over de snelweg A4 en door weilanden renden. In de buurt van de Belgische grens waren ze uit een stilstaande vrachtwagen geklommen en uiteen gestoven, meldt de politie.

Bij de politiemeldkamer kwamen “veel meldingen binnen over mensen die over de snelweg renden.” Omdat dit een gevaarlijke situatie opleverde en de mensen zich verspreidden, zetten de politie en Koninklijke Marechaussee veel mankracht en een helikopter in. Over de identiteit van de verstekelingen is nog niets bekend, zegt de politie:

“De vreemdelingenpolitie gaat nu onderzoeken wie het zijn, waar ze vandaan komen, waarom ze in de vrachtwagen zaten en waar ze naar op zoek zijn.”

Door de ligging van de regio, in de buurt van grote havengebieden zoals Antwerpen en Moerdijk, treft de politie er wel vaker verstekelingen in vrachtwagens, zegt de persvoorlichter. Maar meestal stappen zij niet zo zichtbaar uit.