Moederdag 2018. Oudste zoon (18) die naast zijn twee jongere broers met lege handen staat, vraagt enigszins verontwaardigd: „Waarom heb je niet gezegd dat het Moederdag is!?” Morgen begint zijn eindexamen, hij zit al dagen tussen de boeken, het zij hem vergeven. Dan herstelt hij zich razendsnel: „Weet je wat je van mij krijgt? Ik ga slagen!”

