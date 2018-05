Shorttrackster Van Kerkhof naar CAS vanwege bloedwaarden

Shorttrackster Yara van Kerkhof moet zich later dit jaar bij sporttribunaal CAS verantwoorden voor afwijkende bloedwaarden die stammen uit het seizoen 2015-2016. De 27-jarige Van Kerkhof won tijdens de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang zilver op de 500 meter en brons met de relayvrouwen.

De internationale schaatsbond ISU had in de winter van dat seizoen twee afwijkende bloedwaarden in haar biomedisch paspoort gezien. Dit leidde tot een tuchtzaak, waarin Van Kerkhof uiteindelijk vlak voor de Winterspelen werd vrijgesproken door de disciplinaire commissie van de ISU. Werelddopingagentschap WADA ging in beroep en nu moet Van Kerkhof zich bij het CAS verdedigen.

‘Geen verboden middelen’

Van Kerkhof ontkent verboden middelen te hebben gebruikt. De bloedwaarden zouden het resultaat zijn van een afwijking in de doorbloeding van haar longen, zo stelde ze zelf dinsdag. Die was waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een aangeboren hartafwijking. “Het zorgt ervoor dat mijn bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte én lange vliegreizen”, valt te lezen in een persbericht dat via schaatsbond KNSB naar buiten is gekomen. “Dat mijn bloed uitzonderlijk reageert en zal blijven reageren is in het afgelopen jaar elke keer met bloedonderzoek aangetoond.”

Volgens de ISU was er een geldige medische reden voor de afwijkende waarden, waarna Van Kerkhof eind januari onschuldig werd bevonden. Nu wordt de zaak toch opnieuw opgestart.

Timing

Opvallend is dat het verhaal al enige tijd bekend was, maar dat het bewust niet naar buiten is gebracht al voor de Winterspelen. Van Kerkhof zei in een interview bij de NOS dat zij en haar teamgenoten de “afleiding” niet konden gebruiken: “Daardoor was het beter om het stil te houden en nu vind ik het moment om naar buiten te treden.”

De KNSB meldt dat Van Kerkhof vanwege “de zware last” van het “geheim” dat ze meedroeg besloten had het verhaal dinsdag naar buiten te brengen. Het Algemeen Dagblad, dat samen met de NOS het nieuws bracht, meldt echter dat de zaak “in een stroomversnelling kwam na vragen van deze krant aan schaatsbond KNSB”. Daarop zou Van Kerkhof in Thialf haar verhaal hebben gedaan.

Van Kerkhof, een van de boegbeelden van de Nederlandse shorttrackvrouwen van de afgelopen jaren, zorgde met haar zilveren medaille in Pyeongchang voor het eerste olympische shorttracksucces voor een Nederlandse vrouw ooit. Ze is verder tweevoudig Nederlands kampioen.