Senaat blokkeert referendum over donorwet niet

De coalitiepartijen in de Eerste Kamer hebben besloten een laatste volksraadpleging over de donorwet niet te blokkeren door in grote haast het referendum af te schaffen. De oppositie kreeg dinsdag meer tijd om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) extra vragen te stellen over het schrappen van het raadgevend referendum. Daarmee lijkt uitgesloten dat de senaat het referendum afschaft voor de deadline voor een referendum over de wet die het registreren van orgaandonoren verandert. Als op 14 juni 300.000 handtekeningen verzameld zijn, komt er dus nog een laatste referendum.

De afgelopen weken leek het er om te gaan spannen of de intrekkingswet van Ollongren in de senaat eerder zou worden afgehandeld dan de deadline voor het donorreferendum. Ollongren beantwoordde afgelopen week de 28 pagina’s aan vragen die de senatoren over de afschaffing hadden, waardoor behandeling voor 14 juni in principe mogelijk was. Op het moment dat de senaat voor afschaffing van het referendum stemt, houdt het instrument per direct op te bestaan.

Weblog GeenStijl verzamelt handtekeningen voor een laatste volksraadspleging over de donorwet. Maar de tijd dringt.

Het idee van een race in de Eerste Kamer tussen de afschaffing van het referendum en de deadline van de donorwet vinden zowel de oppositie- als coalitiesenatoren een slecht idee. In een overleg van de fractievoorzitters dinsdag werd uitgesproken dat het „voor het aanzien van de Eerste Kamer niet goed is dat er de suggestie van een wedloop ontstaat”, zei SGP-senator Peter Schalk. „Het is wijs om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan.”

300.000 handtekeningen

De Eerste Kamer stelde dinsdag een besluit over verdere behandeling van de intrekkingswet een week uit. Volgende week wordt vermoedelijk een tweede schriftelijke vragenronde in gang gezet. Dat het voorstel het uiteindelijk haalt lijkt zeker, omdat naast coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook de SGP van het referendum af wil.

Nu de Eerste Kamer de behandeling van de intrekkingswet vertraagt, is het aan de initiatiefnemers van het referendum om de komende vier weken de benodigde 300.000 handtekeningen op te halen. Afgelopen weekend maakte GeenPeil-voorman Bart Nijman bekend dat er in de eerste week ruim 60.000 handtekeningen waren gezet.

Voor met name coalitiepartij D66 is het vooruitzicht van een laatste referendum weinig aantrekkelijk. De partij heeft in de coalitieonderhandelingen het voortbestaan van het referendum weggegeven, maar de donorwet is een initiatiefwet van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra en werd met een nipte meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie zijn geen warme voorstanders van de donorwet. Minister van Bruno Bruins (Zorg, VVD), verantwoordelijk voor de wet, noemde de donorwet eerder wel een „geschikt” onderwerp voor een referendum.