Saoedi-Arabië: ramadan begint toch donderdag

De ramadan gaat donderdag officieel van start. Dat heeft een speciaal daarvoor aanwezen comité, een onderdeel van de justitie, dinsdag in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten besloten. Eerder werd gemeld dat het vasten van dinsdag op woensdag zou beginnen.

De maand waarin door moslims wordt gevast begint op de negende maand in de islamitische maandkalender. Daarbij is het waarnemen van de maanstand leidend. Doordat wordt gekeken naar de smalle maansikkel, die vlak na zonsondergang zichtbaar moet zijn, begint het vasten in verschillende landen op verschillende dagen.

Sommige landen gaan uit van beelden van telescopen en gespecialiseerde infraroodcamera’s, elders wordt met het blote oog gekeken, aldus Al Jazeera. Ook kan de stand van de maan per land verschillen. Daardoor verschillen de meningen over wanneer het vasten moet beginnen per land vrijwel jaarlijks.

Inkeer en bezinning

Saoedi-Arabië is daarbij in veel gevallen leidend voor de start- en einddatum van de heilige maand. Saoedische staatstelevisie maakte dinsdag de start bekend, aldus Reuters. Ook religieuze autoriteiten in Egypte en Syrië meldden dinsdag dat het vasten toch donderdag aanvangt. Ook Indonesië, Jordanië en Irak beginnen die dag.

Gedurende de ramadan, bedoeld als een periode van inkeer en bezinning, wordt tussen zonsopkomst en zonsondergang in principe niet gegeten of gedronken. Voor ouderen, zieken, jonge kinderen en zwangere vrouwen kan een uitzondering worden gemaakt.