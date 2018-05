Robin van Persie toch nog een seizoen bij Feyenoord

Robin van Persie speelt toch nog een seizoen bij Feyenoord. De 34-jarige aanvaller maakte maandagnacht bekend zijn voetbalpensioen een jaar uit te stellen, na weken van onduidelijkheid.

Van Persie keerde in januari terug bij de Rotterdamse club, nadat zijn contract bij Fenerbahçe werd ontbonden na maandenlange onderhandelingen. Hij tekende een contract voor anderhalf jaar bij Feyenoord, maar onduidelijk was of hij het volgende seizoen zou spelen vanwege blessures. Van Persie zegt nu “te enthousiast” te zijn om nu te stoppen.

De aanvaller heeft problemen met zijn linkerknie, lang was onduidelijk of hij fit genoeg was om door te spelen. Zijn lichamelijke problemen zijn nog niet volledig verholpen, zei eerder hij volgens ANP.