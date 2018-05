Voor het eerst in bijna een halve eeuw is een volledig onbekend schilderij van Rembrandt ontdekt. Het gaat om een uit circa 1634 daterend portret van een onbekende jongeman, waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret.

Kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six is de ontdekker van het schilderij. Samen met een investeerder kocht hij het ongesigneerde en ongedateerde portret anderhalf jaar geleden op een veiling bij Christie’s in Londen.

Rembrand, Portret van een jonge man (ca.1634). Kunsthandelaar Jan Six kocht schilderij op veiling.



In het dinsdag verschenen boek Rembrandts Portret van een jonge man beargumenteert Six na uitgebreid kunsthistorisch onderzoek waarom het schilderij niet door een leerling of navolger is geschilderd, maar door Rembrandt zelf. Ernst van de Wetering, voormalig leider van het Rembrandt Research Project (RRP), en dé Rembrandt-autoriteit, onderschrijft de toeschrijving. Ook vijftien internationale conservatoren en kunsthistorici concluderen dat het om een Rembrandt gaat.

Het 94,5 bij 73,5 centimeter grote portret werd bij Christie’s ingebracht door een adellijke Britse familie, die het al zeker zes generaties in bezit had. Het veilinghuis, dat het schilderij niet aan Van de Wetering heeft laten zien, had het toegeschreven aan „een schilder uit de omgeving van Rembrandt”. De verwachte opbrengst: 15.000 tot 20.000 pond.

‘Levensveranderende vondst’

Six was bereid, met steun van zijn investeerder, om „miljoenen” in de aankoop te steken. Dat bleek niet nodig, want hij kon het portret kopen voor 137.000 pond, zo’n 156.000 euro. Six wil het schilderij verkopen. Over zijn vraagprijs wil hij niks kwijt. Wel spreekt hij van „een levensveranderende vondst”.

Wat betreft opzet en uitvoering vertoont Portret van een jonge man grote overeenkomsten met ‘Marten’, de mannelijke helft van het Rembrandt-tweeluik ‘Marten & Oopjen’, dat drie jaar geleden door de Nederlandse en Franse staat is aangekocht voor 160 miljoen. De onderzoekers van het Rijksmuseum die het tweeluik recent onderzochten, deelden hun kennis met Six. Ook liet hij verfmonsters onderzoeken en werd het schilderij met röntgen- en scanapparatuur bestudeerd.

Six stelt dat niemand anders dan Rembrandt het portret kan hebben geschilderd. De grondering, pigmenten, penseelvoering en de methode en wijze waarop de compositie is uitgevoerd – ze komen overeen met die van schilderijen waarvan vaststaat dat Rembrandt ze omstreeks 1634 heeft geschilderd.

Bovendien, stelt Six, was geen van Rembrandts leerlingen toentertijd tot zo’n kwalitatief hoogstaand portret in staat. Dat het portret omstreeks 1634 moet zijn gemaakt, is af te leiden uit de Franse kanten kraag van de jongeman, die toen korte tijd in de mode was. Van de Wetering, die al een halve eeuw Rembrandt-onderzoek doet en een voorwoord bij Six’ boek schreef, spreekt van „een meesterwerk”.

Hermitage

Van de Wetering publiceerde vier jaar geleden een oeuvrecatalogus van Rembrandt. Met de vondst van Six staat de teller nu op 342 bewaard gebleven schilderijen. De laatste keer dat een onbekende Rembrandt werd ontdekt, was in 1974. Toen ging het om een klein jeugdwerk.

Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Stuur mij NRC Cultuurgids

Kunsthandelaar Jan Six is een nazaat van de door Rembrandt geschilderde Amsterdamse burgemeester Jan Six, diens door Rembrandt geschilderde portret hangt nog altijd in zijn ouderlijk huis. In een vraaggesprek zegt hij blij te zijn eindelijk het nieuws te kunnen vertellen: „Hoe vaak ik wel niet op mijn fiets naar de restaurateur reed en dacht: Kon ik het maar van de daken schreeuwen”.

Vanaf woensdag is Portret van een jonge man een maand lang te zien in de Hermitage in Amsterdam.