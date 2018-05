OM: Vooralsnog geen aanwijzing voor terreur bij steekpartij Den Haag

Justitie heeft vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat de steekpartij in Den Haag begin mei is gepleegd met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. Over het motief achter de mesaanval is nog niets bekend.

Volgens het OM is uit huiszoekingen gebleken dat er geen materiaal in zijn woning lag dat zou duiden op terreur. Wel moet een deel van het in beslag genomen materiaal nog worden onderzocht. Het OM wil dinsdagavond niet zeggen wat dit precies is.

Begin maart kreeg de politie een anonieme melding binnen over de man. Hij zou van plan zijn een aanslag te plegen. Deze informatie werd destijds ook gedeeld met de AIVD en de gemeente, maar uit overleg tussen verschillende instanties bleek dat er op dat moment geen reden was om de man aan te merken als terreurverdachte. Volgens burgemeester Pauline Krikke (VVD) is de verdachte daarbij “zorgvuldig onderzocht”.

Verschillende verklaringen

Justitie meldt nu dat de verdachte een periode gedwongen opgenomen is geweest in een GGZ-instelling nadat hij begin dit jaar zijn huisraad uit het raam van zijn woning had gegooid. Later werd dit omgezet in een behandeling zonder opname.

Volgens justitie heeft de verdachte, die een Syrische asielzoeker met een verblijfsvergunning zou zijn, tot nu toe steeds verschillende verklaringen afgelegd. Justitie wil niets zeggen over de achtergrond van de man. De 31-jarige wordt verdacht van drie pogingen tot moord en poging tot bedreiging. Alle drie de slachtoffers overleefden de aanval.

Vorige week werd het voorarrest verlengd. De verdachte mag geen contact met de buitenwereld hebben. Het OM heeft nog geen eis in de zaak uitgesproken.