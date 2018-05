OM: 10 jaar cel en tbs om wurgen 12-jarige Djamila

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die ervan wordt verdacht de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen te hebben gedood. De 47-jarige Freddy D. zou het meisje, de dochter van zijn vriendin, vorig jaar hebben gewurgd.

D. zou Djamila eerst hebben laten toekijken terwijl hij zichzelf bevredigde, waarna hij haar in een auto in Overijssel wurgde. Volgens justitie heeft D. het meisje niet met voorbedachte rade gedood. Hij zou haar hebben gewurgd om de ontucht te verdoezelen, zodat zij niet zou kunnen praten over wat zich in de auto had afgespeeld.

Verminderd toerekeningsvatbaar

D. lijdt aan meerdere stoornissen en is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Het is niet duidelijk of hij ook lijdt aan een pedofiele stoornis. Zelf legde D. meermaals verschillende verklaringen af over het misbruik, en over wat er die dag precies is gebeurd. De officier van justitie wil dat D. dwangverpleging krijgt omdat de kans op herhaling anders groot is.

‘Bom in mijn hoofd ontploft’

Het meisje woonde samen met haar moeder, broertje en D. op een zorgboerderij in het Drentse Nieuweroord. D. verklaarde zelf “verliefd” te zijn geweest op de 12-jarige. Op de dag van haar dood waren zij samen onderweg om een cadeautje voor Djamila’s moeder te kopen. Toen D. in de auto seksuele toenadering zocht, begon het meisje te gillen. Daarop “ontplofte er een bom in mijn hoofd”, verklaarde D. dinsdag in de rechtszaal, aldus ANP.

Een aantal uur nadat D. het kind zou hebben gedood, zocht hij contact met de politie Assen. Hij liep met hen mee naar de wagen met daarin op de bijrijdersstoel het lichaam van het meisje. Daarop werd D. direct gearresteerd.