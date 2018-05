Nog zegent de bisschop geen homo’s

Een jaar geleden maakte bisschop Gerard de Korte een groot gebaar. Tijdens een gebedsdienst op Roze Zaterdag zou hij, in de Sint Janskathedraal in Den Bosch, homo’s en lesbiennes zegenen. Maar hij moest afzeggen na verzet van enkele tientallen van de tweehonderd pastoors in zijn bisdom. In de catechismus staat dat homoseksuele handelingen in strijd zijn met de natuurwet – vandaar. „Ik heb geprobeerd uit te leggen dat homo’s en lesbiennes allemaal schepselen van God zijn […], maar dat is niet gelukt”, zei de bisschop toen.

Deze week ontvangt De Korte christelijke homo’s en lesbiennes, pastoors, parochianen, om de betrekkingen te herstellen. Het valt hem „reuze mee” zegt hij als ik hem tussen twee ontvangsten door in zijn paleis opzoek. Wat bespreekt hij dan? „Homo’s voelen eenzaamheid en uitsluiting. Ik kijk ze in het gezicht, ik luister naar ze. Ik luister ook naar degenen die vinden dat Gods wet wordt aangetast. ‘U bezorgt mij slapeloze nachten’, schreef iemand me.” De kerkelijke leer biedt weinig ruimte om de homo’s tegemoet te treden, maar „in het gesprek vinden wij altijd een weg”, volgens de bisschop. „Homo’s moeten verder.”

Jolanda van Gool, kort donker haar, een designbril voor haar sprekende blauwe ogen, heeft net een kaarsje aangestoken in de Sint-Jan. Ze is voorvechtster van homorechten, deed pas geleden op dit plein nog mee aan de COC-actie ‘Iedereen mag zoenen’. Ik dacht: die heeft het mes tussen de tanden na de verbroken belofte van vorig jaar. Maar dat is niet zo. Ze is dankbaar, en dat geldt voor alle vier de activisten die ik sprak. „In de regel ben ik revolutionair, maar in de kerk kies ik de weg van de evolutie”, zegt Van Gool.

Bisschop De Korte zal geen zegen uitspreken – de leer is nog sterker dan de wil. Jolanda van Gool ontvangt in haar eigen parochie in Empel wel de hostie. „Mijn streven is: net zo behandeld te worden als elke andere katholiek. Mijn zoontje van tien vroeg waarom zijn moeders niet in de kerk zijn getrouwd. Daar kon ik geen antwoord op geven.”

De Korte ziet „een organische ontwikkeling” in de kerkelijke leer. Riepen pausen niet ooit op tot kruistochten? Hij pleit ervoor dat katholieke theologen blijven nadenken over gevoelige onderwerpen als echtscheiding en homoseksualiteit.

Maar de leer wordt niet door één Nederlandse bisschop veranderd. Paus Franciscus wordt vanuit rooms Nederland verketterd als hij Duitse bisschoppen de ruimte wil geven om de hostie uit te delen aan protestanten. De organische ontwikkeling is een lange weg.

