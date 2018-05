Mohoric wint langste etappe -Dumoulin stijgt naar tweede plaats

De Sloveen Matej Mohoric won dinsdag de langste etappe in de Giro d’Italia. In de 244 kilometer lange rit van Penne naar Gualdo Tadino rekende hij in een sprint af met medevluchter Nico Denz. Tom Dumoulin kwam samen met de klassementrenners over de meet. Alleen de nummer twee, Esteban Chaves, ontbrak. Hij loste al tijdens het begin van de koers.

Door het grote tijdverlies van Chaves stijgt Dumoulin naar de tweede plaats. De Nederlander van Sunweb heeft een achterstand van 41 seconden op rozetruidrager Simon Yates. In de afdaling op ongeveer 20 kilometer van de meet viel Dumoulin. Hij moest van fiets wisselen en met hulp van zijn belangrijkste knecht Sam Oomen lukte het om snel weer aan te sluiten bij de groep klassementrenners.

Chaves duikelt uit de top tien

Al tijdens het begin van de koers kon Chaves het tempo niet volgen. Met meer dan 200 kilometer te rijden moest hij lossen uit het peloton. Reden voor Team Sky en Sunweb om flink door te rijden zodat hij niet meer kon aanklampen. De Colombiaanse wielrenner van Mitchelton-Scott probeerde het nog wel, maar al snel liep zijn achterstand verder op.

