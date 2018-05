Modigliani geveild voor 157 miljoen dollar

Een schilderij van Amedeo Modigliani uit 1917 is maandagavond bij veilinghuis Sotheby’s in New York geveild voor 157,2 miljoen dollar (131,8 miljoen euro). Dat is het op drie na hoogste bedrag ooit dat op een veiling voor een kunstwerk is betaald. Over de identiteit van de koper is niets bekendgemaakt.

Het schilderij van Modigliani, Nu couché (sur le côté gauche), betreft een naaktportret van een vrouw. Het werk was onderdeel van een serie van 22 naaktschilderijen van modellen in allerlei posities die de Italiaanse impressionistische schilder rond het begin van de 20ste eeuw maakte. De naaktbeelden werden toen niet altijd welkom ontvangen. Een galerie in Parijs moest op last van de politie sluiten nadat de werken er werden tentoongesteld.

Drie duurder

Het is niet het duurste werk van Modigliani ooit. Dat is een ander naaktportret, ook getiteld Nu couché, dat in november 2015 werd verkocht voor 170,4 miljoen dollar. Afgelopen november brak Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci alle records met een verkoopprijs van 450,3 miljoen dollar tijdens een veiling van Christie’s. Verder was alleen Les Femme d’Alger, version ‘O’ (Vrouwen van Algiers) van Picasso, dat in mei 2015 werd verkocht voor 179,4 miljoen dollar, duurder dan het maandag geveilde werk.

Wel verbrak het werk van Modigliani een ander record. Sotheby’s had voorafgaande aan de veiling de waarde van het werk geschat op 150 miljoen dollar. Dat was de hoogste pre-veilingwaarde ooit.

Nu couché (sur le côté gauche) was maandag het topstuk van de veiling ‘Impressionistische en Moderne Kunst’ van Sotheby’s. Er werden ook elf werken van Pablo Picasso verkocht, waaronder Le Repos voor 40 miljoen dollar. Daarnaast werden werken van Claude Monet, Evard Munch en Georgia O’Keeffee geveild. Monets Matinee sur la Seine wisselde voor 20,6 miljoen dollar van hand.