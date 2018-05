Marseille snakt naar Europees succes

Vijfentwintig jaar geleden speelde Olympique Marseille in de allereerste finale van de Champions League – het toernooi dat daarvoor de Europa Cup I werd genoemd. Met 1-0 won L’OM in het Olympiastadion in München verrassend van AC Milan, met Frank Rijkaard en Marco van Basten. Precies een kwart eeuw later staat de club uit Marseille opnieuw in een Europese finale. Een niveau lager, dat wel. Woensdagavond speelt Olympique tegen Atlético Madrid in de finale van de Europa League, in Lyon.

Veertien jaar hebben de ultra’s van MTP op een Europese finale moeten wachten, want in 2004 reikte Marseille ook tot de finale – van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Die verloor het van Valencia.

Marseille Trop Puissant – Marseille Zeer Krachtig. De harde kern van Olympique Marseille staat bekend als de fanatiekste van Frankrijk. Opgericht door Patrice de Peretti, bijnaam Dépé, naar wie de tribune is vernoemd waarop de fanatieke aanhang tijdens thuiswedstrijden staat. Dépé, die volgens de overlevering ‘minder wedstrijden van Marseille miste dan de vingers op één hand’, overleed in 2000 op 28-jarige leeftijd aan een aneurysma .

Geluidsboxen

„De Marseille-fans zijn pittig”, zegt Boudewijn Zenden. De voormalige Nederlandse international droeg van 2007 tot 2009 bij Olympique het shirt met rugnummer tien. Zenden herinnert zich nog goed hoe de supporters zich aan het begin van het seizoen kwamen voorstellen aan de selectie. „Vertelden ze wat zij van het komende seizoen verwachtten. En nog belangrijker: wat ze van jou als speler verwachtten”, zegt hij. Gaat het goed met het team dan zijn de Marseille-fans „fantastisch”, maar als het tegenzit, „is het niet fijn”.

De geluidsinstallaties in het Stade Vélodrome, dat plaats biedt aan ruim 67.000 toeschouwers, staan doorgaans op de tribunes gericht. Negentig minuten lang scanderen de ultra’s, een wolk van geluid blijft tussen de stoeltjes hangen. „Maar zodra wij op achterstand kwamen, draaiden ze die boxen gewoon naar het veld”, zegt Zenden. ‘Allez les chèvres’ klonk het dan, ‘kom op geiten’ – in Marseille een benaming voor slecht presterende voetballers. „Dat kon je op het veld goed horen.”

Echt rustig is het nooit binnen de club uit de Zuid-Franse havenstad, met ruim 850.000 inwoners de tweede stad van Frankrijk. Begin jaren negentig ging Olympique Marseille gebukt onder een groot corruptieschandaal. Voorafgaand aan de kampioenswedstrijd in mei 1993 zouden spelers van de tegenstander, het kleine Valenciennes, zijn omgekocht. Op advies van de beruchte voorzitter en zakenman Bernard Tapie, die in 2000 wegens belastingfraude acht maanden celstraf kreeg. Marseille werd een niveau teruggezet en de landstitel van ’93 verdween uit de prijzenkast.

Pas in 2010 was er nieuw nationaal succes. In dat jaar werd L’OM na achttien seizoenen weer kampioen van Frankrijk. Zonder Zenden, die er een jaar dichtbij was. „We eindigden op één punt van Bordeaux. Ik zag toen hoe erg de fans, hoe erg de club naar een titel snakte.”

Amerikaanse eigenaar

Sinds het najaar van 2016 is de Amerikaanse zakenman Frank McCourt eigenaar van de club. Die kocht hij van Margarita Louis-Dreyfus, de weduwe van Robert Louis-Dreyfus, grootaandeelhouder sinds 1996. Miljardair McCourt had eerder honkbalclub LA Dodgers in zijn portefeuille en verdiende zijn vermogen met commercieel vastgoed.

Sinds de komst van McCourt is het relatief rustig in Marseille. Alleen rond linksback Patrice Evra was dit seizoen gedoe. De fans eisten zijn vertrek, nadat hij voorafgaand aan een duel een van hen met een karatetrap had geraakt. En weg was Evra.

Blikvangers

Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Rudi Völler, Eric Cantona en Laurent Blanc droegen het blauw-witte shirt. Franz Beckenbauer, Raymond Goethals en Eric Gerets stonden er als trainer langs de lijn. Blikvanger van het huidige elftal is Dimitri Payet, de aanvallende middenvelder én aanvoerder. Payet groeide tijdens het Europees kampioenschap van 2016 in Frankrijk uit tot een van de smaakmakers van het toernooi en is aan zijn tweede termijn bezig bij Marseille, na een uitstapje van twee seizoenen bij West Ham United. Met zijn gevoelige rechtervoet bevleugelde Payet Les Bleus op het EK, deze woensdag moet hij het verschil gaan maken voor Marseille in de finale tegen de vechtmachine van Atlético Madrid.

Net als Florian Thauvin, de vleugelaanvaller die dit seizoen 22 competitiedoelpunten maakte. Ook Thauvin keerde na een Engels uitstapje, waar hij speelde bij Newcastle United, terug naar Marseille.

Terwijl voor Paris Saint-Germain, ondanks de oliemiljoenen, Europees succes uitblijft, staat Marseille op de rand van een tweede internationale hoofdprijs. De afkeer van PSG en Parijs is onverminderd groot gebleven. „‘Marseille magique, Paris tragique’, klonk het vaak”, zegt Zenden. „Des te fijner is het voor de fans van Marseille dat juist zij in een Europese finale staan.”

Thuiswedstrijd

Marseille haalde de finale door in de knock-outfase van de Europa League achtereenvolgens Sporting Braga, Athletic de Bilbao en beide Red Bull-clubs, uit Leipzig en Salzburg, over twee wedstrijden te verslaan. In de uitwedstrijd tegen de Oostenrijkers, de return van de halve finale, was een verlenging nodig. Een onterechte corner voor Marseille resulteerde in de 116e minuut in het beslissende doelpunt van de ingevallen Portugese verdediger Rolando.

Maar de finaleplaats heeft Olympique Marseille vooral te danken aan de resultaten in het Stade Vélodrome, dat dit Europese seizoen een onneembare veste bleek. Van de negen thuiswedstrijden in de Europa League werd alleen het duel met Salzburg in de groepsfase niet gewonnen: 0-0.

De finale in Lyon, zo’n 300 kilometer noordwaarts, zal voelen als een thuiswedstrijd. De geluidsboxen in het Parc Olympique Lyonnais zullen woensdagavond niet naar het veld kunnen worden gericht. Maar het is voor de ultra’s van Marseille ook niet te hopen dat ze het Allez les chèvres tegen Atlético Madrid moeten inzetten.