Mahathir Mohamad breekt verkiezingsbelofte, blijft toch premier

De Maleisische premier Mahathir Mohamad wil toch “een of twee jaar” als premier zijn land leiden. Ook daarna zal hij “een rol op de achtergrond spelen”, maakte hij dinsdag bekend. De 92-jarige politicus beloofde tijdens de campagneperiode zijn voormalige opponent Anwar Ibrahim vrij te laten zodat hij premier kon worden. Deze belofte breekt hij nu.

Volgens NRC-correspondent Annemarie Kas laat Mahathirs beslissing zien dat hij vervalt in hetzelfde gedrag dat hij bezigde toen hij van 1981 tot 2003 als premier het land met harde hand leidde. In die tijd veroordeelde hij Anwar in een politiek proces tot een jarenlange celstraf.

“Dit was een test om te kijken of hij ditmaal anders zou handelen. Dat lijkt niet het geval. Hij heeft ook meerdere ministers uit zijn vorige regeerperiode aangenomen, hij vervalt duidelijk in dezelfde patronen. De vraag is of hij nu wel de frisse wind is die het Maleisische volk zo graag wilde.”

Van tevoren werd niet verwacht dat de 92-jarige zou winnen. Mahathir de verlosser maakt weinig kans.

‘Anwar krijgt rol van partijleider’

Mahathir maakte dinsdag ook bekend dat Anwar woensdag vrijkomt. Hij werd tijdens Mahathirs vorige regeerperiode om politieke redenen jarenlang vastgezet en werd in 2015 nogmaals veroordeeld tot een celstraf. In plaats van premier zal Anwar de komende jaren “dezelfde rol spelen in de coalitie als de leiders van de andere drie regeringspartijen”.

Vorige week won oppositieleider Mahathir Mohamad verrassend de verkiezingen in Maleisië. Zijn belangrijkste tegenstander was voormalig partijgenoot Najib Razak, wiens UMNO-partij het land leidde sinds het onafhankelijk werd in 1957.

Als belangrijkste reden voor het verlies van Najib wordt zijn betrokkenheid bij een grootschalig corruptieschandaal genoemd. Voor de verkiezingen gingen oppositiepartijen samenwerken onder leiding van Mahathir en Anwar, om Razak uit het zadel te werpen. Ze wonnen met een verzameling van oppositiepartijen 113 van de 222 zetels in het parlement.