In India sterven meisjes omdat ze meisje zijn

De diepgewortelde voorkeur in India voor een zoon boven een dochter leidt niet alleen tot selectieve abortussen, maar ook tot een hogere sterfte onder jonge meisjes. Van 2000 tot 2005 stierven in India jaarlijks tussen de 169.000 en 293.000 meisjes nog voor zij vijf jaar oud waren. Door verwaarlozing als gevolg van seksediscriminatie, blijkt uit een nieuwe studie in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Global Health . Vooral in rurale gebieden in het noorden van India lopen meisjes het risico niet oud te worden.

De onderzoekers uit Frankrijk, Oostenrijk en India analyseerden bevolkingsdata van ruim zeshonderd districten door heel India en vergeleken die met gegevens van 46 landen waarin seksediscriminatie geen rol speelt. Zo probeerden zij in te schatten hoeveel meisjes voor hun vijfde zouden doodgaan in een samenleving waarin geslacht er niet toe doet – en hoeveel dat er in India waren.

Wat blijkt: in 29 van de 35 Indiase deelstaten sterven er meer meisjes dan in landen waar zonen niet zo op handen worden gedragen. „Rond de 22 procent van de sterfte van meisjes onder de vijf jaar in India is toe te schrijven seksediscriminatie”, aldus de onderzoekers. Omdat zij geen medische zorg krijgen, bijvoorbeeld. Of voedsel.

Vooral in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan en Madhya Pradesh loopt de „overmatige sterfte” op, in sommige gevallen tot zo’n 30 doden per duizend meisjes die tussen 2000 en 2005 werden geboren. Niet toevallig allemaal deelstaten in het arme, conservatieve noorden waar de geletterdheid laag is en de patriarchale cultuur dominant – zeker op het platteland. Plus: grote gezinnen zijn hier de norm. Dat laatste verandert, maar dat is niet meteen goed nieuws, aldus de onderzoekers: „Tenzij de voorkeur voor zonen eveneens afneemt, leidt dit mogelijk juist tot een toename van het aantal selectieve abortussen.”