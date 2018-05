George Soros staakt activiteiten in Hongarije

De Open Society Foundations (OSF) van filantroop George Soros staakt haar activiteiten in Hongarije. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Volgens voorzitter Patrick Gaspard kan de veiligheid van de “operaties en medewerkers niet meer beschermd worden tegen inmenging van de regering”.

De Hongaarse regering heeft sinds de herverkiezing van premier Viktor Orbán verschillende wetten doorgevoerd om de organisatie van Soros tegen te werken. Zo moeten organisaties die migratie ondersteunen, zoals OSF, een screening ondergaan en hoge belasting betalen over buitenlandse donaties.

Volgens de organisatie van Soros heeft de regering bovendien miljoenen euro’s gestoken in een “misleidende propagandacampagne” om de stichting, diens oprichter en medewerkers zwart te maken. Ook pro-regeringsmedia zouden valse beschuldigingen hebben verspreid.

Overspoelen met vluchtelingen

Orbán verwijt de Hongaars-Amerikaanse oprichter George Soros de spil te zijn in een netwerk van mensenrechtenactivisten, links-liberale media, oppositieleden en “Brusselse bureaucraten” die Hongarije willen overspoelen met vluchtelingen.

De organisatie zal haar activiteiten voortzetten in Berlijn. In Boedapest werkten meer dan honderd mensen voor OSF. De stichting zet zich onder meer in voor de bescherming van het democratisch bestuur en van mensenrechten en zegt “alle mogelijkheden binnen de wet te blijven gebruiken om fundamentele rechten die bedreigd worden te beschermen”.