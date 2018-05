Duitse dopingjournalist mag toch naar WK voetbal

De Duitse dopingjournalist Hajo Seppelt mag volgende maand toch naar het WK voetbal in Rusland. De Russische regering weigerde eerst zijn visumaanvraag, maar heeft hem nu alsnog toestemming gegeven om het land in te reizen. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dinsdag bekendgemaakt op Twitter.

Nadat vrijdag bekend werd dat Seppelt het land niet in mocht, kreeg Rusland veel kritiek. Maas tweette maandag dat hij het “onbegrijpelijk” vond dat de journalist geweerd werd. “Vrije en zeker kritische berichtgeving moet gewaarborgd zijn”, aldus de bewindsman. Seppelts voornaamste opdrachtgever, de publieke omroep ARD, sprak van een “schending van de persvrijheid zonder weerga”. Ook de Duitse belangenvereniging voor journalisten DJV en de Duitse voetbalbond uitten hun zorgen.

Grootschalig dopingprogramma

Seppelt onthulde eind 2014 in een documentaire de rol van de Russische staat in een grootschalig dopingprogramma. Dat moest ervoor zorgen dat Russische sporters zoveel mogelijk medailles zouden halen bij de Winterspelen in Sotsji, een paradepaardje van de regering van president Poetin.

Lees hier meer over het omvangrijke Russische dopingprogramma: Hoe Rusland rommelde en WADA wegkeek

DJV-voorzitter Frank Überall zei vrijdag te vermoeden dat de weigering van Seppelt een Russiche “vergeldingsactie” was. “Dit toont aan dat de Russische regering erop uit is kritische geluiden te verstommen.” Volgens de ARD was Seppelt in Rusland op een lijst met ongewenste personen beland. “Dit is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de sportverslaggeving van de ARD”, liet de zender weten.

Omstreden toewijzing

Het WK in Rusland begint op 14 juni met een wedstrijd tussen het gastland en Saoedi-Arabië. Het toernooi is al jaren omstreden. Dat heeft te maken met uitbuiting van de arbeiders die de stadions bouwen. En ook met de toewijzing: Rusland zou smeergeld hebben betaald om het WK in de wacht te slepen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter zei in 2015 dat al vóór de stemming binnen de wereldvoetbalbond was besloten dat het Russische bid zou winnen.

Direct bewijs voor Russische omkoping is er desondanks niet, bleek uit een in 2014 gepubliceerd onderzoek. Binnen de grenzen van het toelaatbare zouden de Russen echter wel degelijk uitgebreid FIFA-bestuurders hebben gefêteerd. In Zwitserland en Frankrijk zijn nog onderzoeken bezig naar de toewijzing van het toernooi.