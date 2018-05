Dit is stress en zo kom je er vanaf

Japke-d. Bouma onderzoekt het nut van jeukjargon en nieuwe managementmodes. Tips op Twitter via @Japked

Iedereen heeft stress en antistresscursussen zijn populairder dan ooit. Boris Veldhuijzen van Zanten (46) kan daarover meepraten. Hij is de baas van TNW (TheNextWeb.com), een van de grootste techblogs ter wereld, dat ook techconferenties organiseert waar de hele wereld op afkomt. Afgelopen maand ging het even niet zo goed met hem.

Toen postte hij op LinkedIn een bericht dat hij weleens „verlamd door angst en onzekerheid” in zijn bed ligt en dan niet meer „de moed en de kracht” kan opbrengen om eruit te komen. Hij voelt zich dan miserabel en ongelukkig, schreef hij – net als zoveel andere ondernemers die hij er weleens over spreekt.

Hij schreef ook dat omgaan met onzekerheid en stress net zo belangrijk is voor ondernemers als creatief zijn. Het bericht ontroerde me. Ik belde hem.

Hoe gaat het nu met je?

„Heel goed.”

Je verhaal raakte me.

„Dank je wel. Het wás zo, zo voelde ik me.”

Waarom wilde je het delen?

„Iedereen doet maar stoer op de sociale media, er hangt een sfeer van ‘winning’ en ‘closing deals’, terwijl soms alles tegenzit en je even niet meer weet hoe je het voor elkaar moet krijgen. Dat is menselijk. Maar het lijkt wel een taboe om daar openlijk over te praten. Ik dacht, misschien moet ik het eens hardop zeggen.”

Hoe lang duurt zo’n periode bij jou?

„Ik heb het denk ik eens per kwartaal en het duurt ongeveer een week. Ik lig dan niet de hele week in bed ofzo, maar ik voel me dan onbehaaglijk en onzeker.”

Je kreeg zoveel reacties! Meer dan 300.000 mensen hebben je bericht bekeken en er stonden honderden reacties onder, dat is echt heel veel.

„De boodschap was steeds dezelfde: ‘Ik dacht dat ik de enige was’ en ‘Door jou durf ik het nu zelf ook hardop te zeggen.’ Best schrijnend, eigenlijk.”

Je zou toch denken dat in deze tijden van ‘luisteren naar je lichaam en gevoel’ mensen ook hier meer over zouden praten.

„Dat gebeurt ook wel, maar er zijn weinig mensen die openlijk zeggen dat het normaal is dat je het af en toe niet ziet zitten. Dat iedereen weleens last heeft van het imposter syndrome.”

Wat is het imposter syndrome?

„Dat je bang bent dat je door de mand valt. Dat je denkt: ik kan dit niet, straks word ik ontmaskerd.”

Dat heb ik heel vaak!

„Dat heeft dus iedereen. Ik citeer acteur en hoofdrolspeler in The Office, Ricky Gervais, vaak. Die zei ooit: ‘Nobody else knows what they’re doing either.’”

Dat is mijn belangrijkste tip voor op kantoor: iedereen doet maar wat en de mooiste dingen komen bij toeval tot stand!

„Dat zou ik ook weleens wat vaker willen lezen. Soms weet je het gewoon even niet meer. Soms ben je gewoon even op.”

Ik pep mezelf dan altijd maar weer op.

„Nou, dat moet je dus juist níét doen. Ga liever even niet naar je werk en onderzoek waarom je je zo voelt. Ga in het zwembad liggen of maak een boswandeling als dat je gelukkig maakt en kom pas weer terug als je weer energie hebt. Je bent dan toch niet productief.”

Mijn baas ziet me aankomen.

„Dat zeggen veel mensen. Maar bij ons op het werk wordt dat wél geaccepteerd. Het is natuurlijk niet zo dat als je hoofd er even niet naar staat, je niet hoeft te komen, maar iedereen begrijpt dat als het écht niet gaat, het even echt niet gaat.”

Ben je niet gewoon te druk als je stress hebt?

„Niemand krijgt stress omdat hij het druk heeft, wél van frustratie en van het onvermogen om dingen te kunnen veranderen.”

Wat kan je aan stress doen?

„Een houding van ‘kop op’, ‘doorgaan’ helpt niet altijd. Je moet er eerst achter komen wat je dwarszit. Als dat kan door met je manager te praten, doe dat dan. Wees eerlijk en zeg: ‘Ik twijfel aan mezelf, vind jij dat ik dit aankan?’ Zoek een weg eruit. Als dat dieper erin is, doe dát dan.”

Wat is het verschil tussen stress en burn-out?

„Als stress te lang duurt, krijg je een burn-out. Je kan bij je huisarts testen of dat zo is. Dat heb ik ook ooit gehad. Het is alweer lang geleden, maar ik herinner me dat één van zijn vragen was: ‘Schrik je als de telefoon gaat?’ Dat was zo. Dat je denkt: wat nu weer? Of: ook dat nog! Als alles te veel is, dát is een burn-out. Dan moet je je leven drastisch veranderen. Ik kon dat toen, gelukkig.”

Stress heeft iedereen, een burn-out gelukkig niet.

„Zeker. Maar vooral ambitieuze mensen hebben stress. Die moeten accepteren dat ze er soms net te veel uit proberen te halen. Stress is als spierpijn. Een signaal.”

Bij spierpijn moet je ook rust nemen om te herstellen. Anders scheur je je spieren en krijg je chronische blessures.”

„Ook je geest heeft af en toe een rustdag nodig.”

