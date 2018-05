Dertien arrestaties in onderzoek aanslagen Surabaya

De Indonesische politie heeft dinsdag dertien arrestaties verricht op verdenking van betrokkenheid bij de serie zelfmoordaanslagen in Surabaya. Agenten hebben één verdachte doodgeschoten. Dat meldt persbureau AP.

De invallen waarbij de verdachten zijn opgepakt, vonden volgens een Indonesische politiewoordvoerder plaats in Surabaya en de zuidelijker gelegen steden Malang en Pasuruan. De omgekomen verdachte zou zich hebben verzet. De politie opende het vuur uit angst dat de man een bom zou laten afgaan. “We wilden geen risico nemen”, aldus de woordvoerder tegen AP.

Gepleegd door gezinnen

Bij de aanslagen zondag en maandag vielen zeventien doden, onder wie de in totaal tien daders. Het opvallende aan de aanvallen is dat ze gepleegd werden door twee gezinnen, met vaders, moeders en kleine kinderen. De gezinnen zouden volgelingen zijn geweest van de Indonesische moslimextremist Aman Abdurraham. Die verspreidt vanuit de gevangenis waar hij al jaren vastzit het gedachtegoed van Islamitische Staat, de terreurbeweging die beide aanslagen opeiste.

De eerste reeks aanvallen, op zondag, was de dodelijkste. Een vader, een moeder, twee dochters en twee zoons bliezen zich op bij drie verschillende christelijke kerken. Ze namen zeven mensen mee de dood in. Maandag bracht een ander gezin zich rijdend op twee motorfietsen tot ontploffing bij een politiebureau. Er vielen tien gewonden, maar alleen vier gezinsleden kwamen om. Een meisje van acht dat bij het gezin hoorde, overleefde de explosie.

Daarnaast is Surabaya, de tweede stad van Indonesië, waarschijnlijk nog aan een derde aanslag ontsnapt. Zondag overleden drie leden van een gezin door een ontploffing in een appartement in een voorstad. Vermoedelijk was een bom waarmee zij elders toe wilden slaan, te vroeg afgegaan.