Definitieve boete voor Corendon wegens foute prijzen

Corendon moet definitief een boete betalen van 350.000 euro omdat het op zijn website adverteerde met onvolledige reisprijzen. De sanctie, in 2016 opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), werd door de luchtvaartmaatschappij aangevochten tot bij de hoogste bestuursrechter, maar die bepaalde dinsdag dat Corendon daadwerkelijk fout zat.

De vliegmaatschappij overtrad de wet door bij aanbiedingen voor pakketreizen een aantal bijkomende kosten niet te vermelden. Het ging om boekingskosten (25 euro) en een bijdrage voor het calamiteitenfonds (2,50 euro). Bij losse vliegtickets stond niet dat er nog 3 euro aan servicekosten bij kwamen. Klanten hadden niet de keus om die toeslagen niet te betalen. Reisbedrijven zijn verplicht om alle onvermijdelijke kosten op te nemen in de prijs waarmee ze reclame maken.

Nadat de ACM Corendon in juli 2016 had beboet, ging het bedrijf in beroep bij de bestuursrechter in Rotterdam. Tevergeefs: de rechtbank wees het bezwaar van de budgetmaatschappij van de hand. Daarop stapte Corendon naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter, die in geschillen als deze het laatste woord heeft.

Andere maatschappijen niet beboet

Corendon probeerde het CBb ervan te overtuigen dat de boete onterecht was. Zo zei het bedrijf dat het de bijkomende kosten niet in de totaalprijs op de website kon opnemen, omdat ze variabel zijn. Dat klanten nog extra toeslagen konden verwachten, stond ook in kleine letters onderaan de pagina. En bovendien, betoogde Corendon, was het oneerlijk dat de ACM andere luchtvaartmaatschappijen niet had beboet, terwijl die evenmin kloppende prijzen vermeldden.

Tijdens de zitting dinsdag in Den Haag verwierp het CBb alle bezwaren. Variabel of niet, de toeslagen hadden duidelijk in de advertentie moeten staan. Een voetnoot aan de onderkant van de pagina was niet voldoende. En dat concurrenten geen boete kregen, doet volgens het College niet ter zake: Corendon was al in 2013 gewaarschuwd maar is daarna toch weer gestopt met het vermelden van alle extra kosten.