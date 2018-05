Eerste Kamer bespreekt behandeling intrekkingswet

De Eerste Kamer praat over de behandeling van de intrekkingswet. Antivirussoftware van Kaspersky is ook bij de Nederlandse overheid niet meer welkom. En bijna het hele 50Plus bestuur is gesneuveld.

HAASTIGE SPOED: Het was ongetwijfeld flink doorwerken, maar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft nog tijdens het meireces 28 pagina’s aan vragen beantwoord. Ze waren van senatoren over de afschaffing van het referendum. Het kabinet maakt dus haast. Vanmiddag bespreekt de Eerste Kamer hoe de behandeling van de intrekkingswet verder moet. De oppositie kan nog een vragenronde afdwingen, maar het lijkt erop dat de kwestie begin juni wordt behandeld. De senaat stemt meestal een week later, dus net voor of na de handtekeningendeadline van 14 juni. GeenStijl haalde in de eerste week al 62.000 handtekeningen binnen. Het is een democratische race.



ANTI ANTIVIRUS: Na de Britten en de Amerikanen stopt ook onze overheid met de antivirussoftware van Kaspersky Lab. Dat maakte minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gisteravond bekend. Het kabinet is bang dat de software van het Russische Kaspersky door het Kremlin wordt gebruikt voor spionage. Kaspersky, met een kantoor in Utrecht, werkt bijvoorbeeld samen met de Nederlandse politie om computers te bevrijden van gijzelingssoftware (ransomware) en daders op te sporen. Bloomberg en The New York Times schreven eerder over vermeende dubieuze samenwerking tussen de Russische inlichtingendienst FSB en de antivirusgigant. Er is rook, maar is er ook vuur? Hard bewijs bleef nog uit. Oprichter Jevgeni Kaspersky zei vorig jaar tegen NRC dat zijn bedrijf regelmatig samenwerkt met de FSB, maar “niet op een verkeerde manier”.

BESTUURSCRISIS: Bijna het hele bestuur van 50PLUS stapt op. Zeven van de acht bestuursleden hebben hun werk neergelegd. Het overgebleven bestuurslid, secretaris Hylke ten Cate, blijft tot de Algemene Vergadering eind mei, waarbij de partij een nieuw bestuur kiest. Een onduidelijk persbericht spreekt over “verschillende opvattingen over de bestuursstijl” en ruzie over het “ontvluchten van verantwoordelijkheden”. NOS meldt dat bestuurder Marianne Fennema liet weten dat ze het oneens was met de leiding van voorzitter Jan Zoetelief, waarna de rest ook vertrok. Een maand geleden bleken de voltallige 50Plus fracties van beide Kamers Zoetelief al niet te steunen. Met hem sneuvelt de derde partijvoorzitter in vijf jaar.

TRANSFER: Een keer geen transfernieuws uit het Binnenhof, maar van onze naastgelegen politieke redactie. De Haagse redacteur Thijs Niemantsverdriet vertrekt na tien jaar van zijn politieke post: vanaf juni wordt hij Amsterdam-correspondent. Wat in de hoofdstad gebeurt zal hij dus op de voet volgen en hij wordt vaste gast bij de Stopera. Tien jaar politieke journalistiek, dat waren twee premiers, vier kabinetten, tien verkiezingen, twee referenda, vier PvdA-leiders, vijf ministers van Justitie en zes ministers van Buitenlandse Zaken.

DRAAGVLAK: Hoe wil het kabinet zorgen voor meer draagvlak? Daar is sinds dit weekend een vrij gedetailleerd antwoord op: RTL publiceerdeeen uitgelekte communicatiestrategie geschreven door topambtenaren. Het geeft een inkijkje hoe dit kabinet aan beeldvorming werkt. Ministers moeten vaker het land in en praten met de ‘gewone Nederlander’. Er is zelfs een afkorting: ECHT: Eenheid, Contact, Herkenbaar en Transparant. Neem die Eenheid: ministers mogen elkaar niet becommentariëren (‘praat daarom met elkaar, niet over elkaar’). Ook worden ‘moderne communicatie-instrumenten’ aangeprezen, zoals vlogs. Verklaart dat de vlogs van Hugo de Jonge?

WAT WIJ VOLGEN: Morgen is het ‘verantwoordingsdag’, oftewel ‘Woensdag Gehaktdag’. Op de derde woensdag van mei blijkt altijd of overheidsgeld net zo is uitgegeven als de bedoeling was. Naast de jaarverslagen van het Rijk en verschillende departementen, meldt de Algemene Rekenkamer namelijk of die verslagen ook kloppen. Overigens is NRC ook flink aan het rekenen geslagen: dit jaar volgt de krant de investeringsbeloften van het nieuwe kabinet. De laatste aflevering ging over de verpleeghuiszorg (577 miljoen).

QUOTE VAN DE DAG:

“Politiek gemotiveerde kritiek van de oppositie is de enige kritiek die zo overblijft”

Dat schrijft columnist Tom-Jan Meeus vandaag. Het ontbreekt wat hem betreft aan gezaghebbende, institutionele tegenspraak.