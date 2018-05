Auteur en journalist Tom Wolfe overleden (88)

Journalist en schrijver Tom Wolfe is maandag op 88-jarige leeftijd in New York overleden, meldt persbureau Reuters. Hij overleed aan een infectie. Wolfe raakte bekend door zijn non-fictie werk The Right Stuff over Amerika’s eerste bemande ruimtevaartemissie.

Ook was hij een grondlegger van de journalistieke stroming New Journalism, waarbij technieken uit de literatuur worden ingezet in de journalistiek. Wolfe vond dat ook journalistiek kan vermaken, op de manier waarop literatuur dat kan.

Amerikaanse tijdgeest

Wolfe begon zijn carrière in de jaren vijftig en werd in de jaren zestig beroemd door zijn non-fictie werk en romans, waarin hij veel schreef over de thema’s macht, corruptie, ras en drugs. In zijn boeken wist Wolfe de Amerikaanse tijdsgeest van zo’n vijf decennia te vangen door onder meer over Amerikaanse subculturen te schrijven.

Naast The Right Stuff (vertaald als Pure klasse) over de beginjaren van de ruimtevaart, werd in 1983 verfilmd. Daarnaast publiceerde Wolfe onder meer de satirische roman The Bonfire of the Vanities, dat in Nederland werd uitgebracht onder de titel Het vreugdevuur der ijdelheden. Ook met A Man in Full (vertaald als In Alles Een Man) vergaarde hij bekendheid.

Wolfe woonde en werkte decennia in New York en schreef onder meer voor dagblad The New York Herald Tribune dat meer bekende schrijvers voortbracht, onder wie Walter Lippmann en John Steinbeck.