30 dagen cel voor Russische oppositieleider om protesten

De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet per direct voor dertig dagen de cel in voor zijn aandeel in de Russische protesten tegen president Vladimir Poetin in mei. Dat heeft een rechtbank in Moskou dinsdag bepaald.

Bij demonstraties in de aanloop naar Poetins vierde termijn werden zo’n 1.600 activisten vastgezet. Door het hele land werd gedemonstreerd onder de slogan “Poetin is niet onze tsaar”. In zo’n negentig steden gingen mensen de straat op tegen Poetins ‘tsaristische heerschappij’. Poetin won de verkiezing in maart overtuigend, maar tegenstanders zijn kritisch op het volgens hen autocratische beleid van de president.

Uitgesloten van presidentsverkiezingen

Nu Poetin opnieuw is verkozen, betekent het dat hij de komende zes jaar in ieder geval nog president van Rusland is. Dat maakt hem na de dictator Josef Stalin de langstzittende leider van Rusland.

Navalny was al eerder door de kiesraad uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen vanwege eerdere veroordelingen, onder meer voor fraude. Volgens de oppositieleider was er destijds sprake van een politiek proces.

Vaker gearresteerd

Het is niet de eerste keer dat Navalny wordt vastgezet. In 2017 werd hij drie keer gearresteerd, ook voor het organiseren van demonstraties en openbare vergaderingen. Hij kwam telkens na relatief korte tijd vrij. Daarnaast mag Navalny niet op de Russische televisie verschijnen. Om die reden publiceert de Rus via YouTube regelmatig video’s waarin hij Poetin bekritiseert.