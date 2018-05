Winst van ABN Amro gedaald

De winst van ABN Amro is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 procent gedaald, naar 595 miljoen euro. De rentebaten namen toe, maar het resultaat werd gedrukt doordat de bank voorzieningen moest treffen voor slechte kredieten. Dit betreft klanten in de olie- en gasindustrie en in de scheepvaart. In die specifieke sectoren is het herstel „nog steeds kwetsbaar”, schrijft ABN Amro in het persbericht. De bank moest er 208 miljoen euro voor opzij zetten. Een jaar eerder bedroegen deze voorzieningen nog 63 miljoen.

De rentebaten zijn in het eerste kwartaal gestegen naar 1,7 miljard euro. Dat is te danken aan toenemende kredietverlening, met name aan Nederlandse klanten in het midden- en kleinbedrijf en aan grotere bedrijven.

De kosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Wel schrijft ABN Amro inmiddels „ruim de helft” van de beoogde 900 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd te hebben, als onderdeel van de doelstellingen voor 2020.